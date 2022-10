Real rutinirano prek Elcheja do nove zmage in prednosti +6 pred Barcelono

Real Betis, ki je na začetku sezone na visokem petem mestu, pa se je danes na gostovanju namučil s Cadizom, ki se nahaja pri dnu španskega prvenstva, in domov odnesel le točko. Tekma se je končala brez zadetkov.

Vodilni Real proti zadnjeuvrščenemu Elcheju ni imel veliko težav. Po zgodnjem razveljavljenemu zadetku Rodryga , je v 11. za hitro vodstvo natančno meril Federico Valverde . V drugem polčasu so zadetek razveljavili tudi dobitniku letošnje zlate žoge, Francozu Karimu Benzemaju . A ta je po podaji Rodryga zadel v 75. minuti in podvojil prednost Madridčanov. Rodrygo je tik pred koncem rednega dela vpisal še drugo asistenco, ko je podal Marcu Asensiu .

Na drugi tekmi, ki se je začela ob 19. uri je Real Valladolid doma visoko ugnal Celto s 4:1. Za vodstvo domačih je v 32. minuti zadel Roque Mesa, izid prvega polčasa pa je dve minuti pred odmorom postavil Oscar Rodriguez. Za novo vodstvo Valladolida je zadel Joaquin Fernandez, dobrih deset minut kasneje pa je prednost povišal še Sergio Leon. Leon je pet minut kasneje zadel še enkrat, ko je sicer najprej zapravil enajstmetrovko. Enako pa je storil Iago Aspas ob koncu srečanja in ostalo je pri visoki zmagi gostiteljev.

Real Sociedad je po zmagi nad Mallorco z 1:0 pred domačimi navijači skočil na tretje mesto ligaške lestvice in je s tekmo več izenačen po točkah z Barcelono. Za zgodnjo vodstvo nogometašev iz San Sebastiana je že v četrti minuti poskrbel Mikel Merino. Nogometaši Sociedada so kljub pritisku gostov v zadnjih minutah tekme zdržali in vpisali sedmo zmago v sezoni.

Špansko prvenstvo, 10. krog, izidi sredinih tekem:

Cadiz - Betis 0:0

Real Valladolid - Celta Vigo 4:1 (1:1)

Real Sociedad - Mallorca 1:0 (1:0)

Elche - Real Madrid 0:3 (0:1)