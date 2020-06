Real rutinirano preskočil Mallorco, zgodovinski debi 15-letnika

Nogometaši Real Madrida so znova zavzeli vrh španske La Lige, potem ko so v 31. krogu premagali Mallorco, ki sicer domuje pri dnu ligaške lestvice. Real se je na stadionu Alfreda di Stefana veselil zmage z 2:0, pod zadetka pa sta se podpisala Junior Vinicius in kapetan Sergio Ramos.

icon-expand Sergio Ramos je lepo zadel iz prostega strela v 56. minuti tekme. FOTO: AP Domače je v vodstvo v 19. minuti po lepi akciji popeljal Junior Vinicius, ki je s prefinjenim zaključkom presenetil gostujočega vratarja Manola Reino. 35-letnik je s pogledom le nemočno pospremil nekakšen lob brazilskega mladeniča. Domači bodo po temi zagotovo lahko kaj povedali tudi na račun sodnika, saj je pred začetkom akcije Reala Dani Carvajal na sporen način (morda s prekrškom) odvzel žogo Mallorcinemu nogometašu Daniju Rodriguezu. Kapetan Reala Sergio Ramos dokazuje, da se mu je trdo delo med karanteno, ko je redno skrbel za svojo telesno pripravljenost obrestovalo. V drugem polčasu je zadel s prostega strela, s čimer je osrednji branilec Reala vpisal še osmi zadetek v tej sezoni španske La Lige. Med strelci je bil že na prejšnji tekmi galaktikov v San Sebastianu, ko je zadel z bele točke. Tekmo je zaznamoval tudi vstop 15-letnega Luka Romera, ki je za gostujočo vrsto debitiral v 84. minuti tekme. Romero (rojen 18. novembra 2004) je postal najmlajši nogometaš, ki je kdaj koli nastopil v španski La Ligi. Real Madrid je z 20. zmago sezone po točkah izenačen na vrhu z Barcelono (68), a ima boljšo medsebojno razliko v obračunih z blagurano, zato domuje na prvem mestu ligaške lestvice tudi po 31. krogu. Španska La Liga, 31. krog:

Real Madrid - Mallorca 2:0 (1:0)

Vinicius 19., Ramos 56.