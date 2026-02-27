Real s Cityjem, aktualni prvak PSG proti Chelseaju

Slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak, ki že vrsto let brani barve madridskega Atletica, bo s svojim moštvom skušal preskočiti zasedbo Tottenhama. Ob morebitnem uspehu bi se Atleti nato v četrtfinalu pomerili z zmagovalcem dvoboja Newcastle - Barcelona.
Katalonci bodo na zahtevni preizkušnji, saj bodo srake vse prej kot naiven tekmec. Če bo Hansi Flick lahko računal na vse svoje razpoložljive moči, bo Barcelona v obračunu z Newcastlom v vlogi favorita.
Najprijetnejše presenečenje dozdajšnjega dela tekmovanja je nedvomno norveški palček Bodo/Glimt, ki bo sanje o igranju med osmimi najboljšimi ekipami na stari celini skušal uresničiti v obračunu s Sportingom iz Lizbone. Turški velikan Galatasaray, ki je skoraj zapravil visoko prednost v dodatnih tekmah za uvrstitev v izločilne boje proti torinskemu Juventusu, bo imel zelo visoko oviro v Liverpoolu.
Atalanta, ki si je osmino finala priigrala v zadnji sekundi dvoboja z dortmundsko Borussio, bo odmerila moči še z drugim nemškim velikanom - münchenskim Bayernom. Le navidez nekoliko lažje delo naj bi imelo še neporaženo moštvo v letošnji sezoni Lige prvakov Arsenal, ki bo nastop v četrtfinalu naskakoval v dvoboju z Bayerjem iz Leverkusna.
Pari osmine finala Lige prvakov:
PSG - Chelsea
Real Madrid - Manchester City
Newcastle - Barcelona
Bodö/Glimt - Sporting
Galatasaray - Liverpool
Atalanta - Bayern
Atletico Madrid - Tottenham
Bayer Leverkusen - Arsenal
Pari četrtfinala Lige prvakov:
PSG/Chelsea - Galatasaray/Liverpool (ČF1)
Real Madrid/Manchester City - Atalanta/Bayern (ČF2)
Newcastle/Barcelona - Atletico Madrid/Tottenham (ČF3)
Bodö/Glimt/Sporting - Bayer Leverkusen/Arsenal (ČF4)
Para polfinala Lige prvakov:
ČF1 - ČF2
ČF3 - ČF4
Prve tekme osmine finala so na sporedu 10. in 11. marca, povratne pa teden dni pozneje (17. in 18. marca). Četrtfinale bo 7. in 8. aprila ter 14. in 15. aprila, polfinale 28. in 29. aprila ter 5. in 6. maja. Finale bo 30. maja gostila Puskas Areni v Budimpešti.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.