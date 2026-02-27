Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Real s Cityjem, aktualni prvak PSG proti Chelseaju

Nyon, 27. 02. 2026 11.24 pred 20 minutami 2 min branja 19

Avtor:
A.V.
Žreb parov osmine finala LP

Na sedežu Evropske nogometne zveze v Nyonu so bili izžrebani pari osmine finala elitne Lige prvakov. Že na prvi stopnički izločilnih bojev bomo spremljali nekaj spektakularnih dvobojev velikanov evropskega klubskega nogometa. Real Madrid se bo tako udaril s starim znancem Manchester Cityjem, medtem ko bo branilec naslova PSG odmeril moči z londonskim Chelseajem.

Slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak, ki že vrsto let brani barve madridskega Atletica, bo s svojim moštvom skušal preskočiti zasedbo Tottenhama. Ob morebitnem uspehu bi se Atleti nato v četrtfinalu pomerili z zmagovalcem dvoboja Newcastle - Barcelona.

Katalonci bodo na zahtevni preizkušnji, saj bodo srake vse prej kot naiven tekmec. Če bo Hansi Flick lahko računal na vse svoje razpoložljive moči, bo Barcelona v obračunu z Newcastlom v vlogi favorita.

Pari osmine finala in pot do finala Lige prvakov
Pari osmine finala in pot do finala Lige prvakov
FOTO: Sofascore.com

Najprijetnejše presenečenje dozdajšnjega dela tekmovanja je nedvomno norveški palček Bodo/Glimt, ki bo sanje o igranju med osmimi najboljšimi ekipami na stari celini skušal uresničiti v obračunu s Sportingom iz Lizbone. Turški velikan Galatasaray, ki je skoraj zapravil visoko prednost v dodatnih tekmah za uvrstitev v izločilne boje proti torinskemu Juventusu, bo imel zelo visoko oviro v Liverpoolu.

Atalanta, ki si je osmino finala priigrala v zadnji sekundi dvoboja z dortmundsko Borussio, bo odmerila moči še z drugim nemškim velikanom - münchenskim Bayernom. Le navidez nekoliko lažje delo naj bi imelo še neporaženo moštvo v letošnji sezoni Lige prvakov Arsenal, ki bo nastop v četrtfinalu naskakoval v dvoboju z Bayerjem iz Leverkusna.

Pari osmine finala Lige prvakov:

PSG - Chelsea

Real Madrid - Manchester City

Newcastle - Barcelona

Bodö/Glimt - Sporting

Galatasaray - Liverpool

Atalanta - Bayern

Atletico Madrid - Tottenham

Bayer Leverkusen - Arsenal

Pari četrtfinala Lige prvakov:

PSG/Chelsea - Galatasaray/Liverpool (ČF1)

Real Madrid/Manchester City - Atalanta/Bayern (ČF2)

Newcastle/Barcelona - Atletico Madrid/Tottenham (ČF3)

Bodö/Glimt/Sporting - Bayer Leverkusen/Arsenal (ČF4)

Para polfinala Lige prvakov:

ČF1 - ČF2

ČF3 - ČF4

Prve tekme osmine finala so na sporedu 10. in 11. marca, povratne pa teden dni pozneje (17. in 18. marca). Četrtfinale bo 7. in 8. aprila ter 14. in 15. aprila, polfinale 28. in 29. aprila ter 5. in 6. maja. Finale bo 30. maja gostila Puskas Areni v Budimpešti.

nogomet liga prvakov žreb parov osmina finala nyon

'Zmagali smo s 6:4. S šestico sem zelo zadovoljen, s štirico pa ne'

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI19

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
maniaxxx
27. 02. 2026 13.28
Arsenal ima tlakovano pot v finale. Upam da jim ne uspe z antinogometom.
Odgovori
0 0
friki24
27. 02. 2026 13.12
Rakic zlata roka
Odgovori
-1
0 1
fihner
27. 02. 2026 13.04
Kot vedno, crypsy.a strah, ampak gremo po vrsti, a ne stručko.
Odgovori
+0
1 1
simc167
27. 02. 2026 13.02
Gremo city, izločite ta pokvarjen in ogaben real
Odgovori
-1
4 5
Gašper93
27. 02. 2026 12.53
PSG in Real sta tokrat naletela na mino, kar se ne dogaja ravno pogosto.
Odgovori
+0
4 4
REAList7
27. 02. 2026 12.59
? :D Od leta 2020 in do zdaj je Real v izločilnih fazah LP igral 5x proti Cityju, 3x proti Liverpoolu in 3x proti Chelseaju, ti pa da se to ne dogaja ravno pogosto? Mislim, da si zamenjal en španski klub za drugega.
Odgovori
+0
4 4
mojcd
27. 02. 2026 12.52
bodo Glimt dejmo, naj palček pokaze tem biljonarjem kaj je šport z dušo
Odgovori
+5
6 1
AtleticoSLO
27. 02. 2026 12.38
Atleti mamo veliko sreče 😍 če ne bom prehiter bo spet Barca kmalu spet
Odgovori
+3
4 1
nemeJungat
27. 02. 2026 12.32
Arsenal je že v finalu
Odgovori
-1
2 3
Plešemo
27. 02. 2026 12.31
Aje Perez pozabil podkupit
Odgovori
+4
6 2
cripstoned
27. 02. 2026 12.26
Kot vedno najtezja pot...tudi city bo padel..
Odgovori
-5
5 10
manucao
27. 02. 2026 12.36
Seveda,da bo brez problena.
Odgovori
-3
4 7
REAList7
27. 02. 2026 12.54
Če bi Real dobil Sporting, bi verjetno nekateri že trdili, da gre za namještalko :D Takšni žrebi so v zadnjih letih že stalnica, uspešnost pa je bila zelo velika, tako da se nikogar ne bojimo!
Odgovori
-1
3 4
Jevgenij Suhov
27. 02. 2026 12.16
Barca- Newcastle
Odgovori
+1
6 5
bibaleze
Portal
Kako prepoznati prve znake avtizma pri malčku
Najpogostejše napake pri uvajanju goste hrane, ki jih starši pogosto spregledajo
Najpogostejše napake pri uvajanju goste hrane, ki jih starši pogosto spregledajo
Nosečnost spomladi: kaj morajo bodoče mamice vedeti o alergijah, utrujenosti in prehrani
Nosečnost spomladi: kaj morajo bodoče mamice vedeti o alergijah, utrujenosti in prehrani
Zakaj so današnje mame bolj izčrpane kot generacije pred njimi? Psihologi razkrivajo razloge
Zakaj so današnje mame bolj izčrpane kot generacije pred njimi? Psihologi razkrivajo razloge
zadovoljna
Portal
Lepa manekenka je postala neprepoznavna
Dnevni horoskop: Ovni bodo spontani, bike čaka uspeh
Dnevni horoskop: Ovni bodo spontani, bike čaka uspeh
3 skupine živil, ki se jih moramo izogibati v večernih urah
3 skupine živil, ki se jih moramo izogibati v večernih urah
Čevlji, ki bodo hit letošnje pomladi
Čevlji, ki bodo hit letošnje pomladi
vizita
Portal
Skriti simptomi pomanjkanja vitamina B12, ki jih večina ljudi spregleda
Zakaj se po 40. letu poveča tveganje za bolezni ščitnice
Zakaj se po 40. letu poveča tveganje za bolezni ščitnice
Kako hrana vpliva na imunski sistem in alergije
Kako hrana vpliva na imunski sistem in alergije
Nenadna izguba las pri ženskah: najpogostejši vzroki
Nenadna izguba las pri ženskah: najpogostejši vzroki
cekin
Portal
Kupil stanovanje in nato bridko obžaloval
Upokojenci, preverite račune. Izplačane bodo za 4,2 odstotka višje pokojnine
Upokojenci, preverite račune. Izplačane bodo za 4,2 odstotka višje pokojnine
Tako je nagradil delavce: na mizi milijoni, zaposleni si kar postrežejo sami
Tako je nagradil delavce: na mizi milijoni, zaposleni si kar postrežejo sami
Razbijamo mite: Varčevanje pomeni odpovedovanje
Razbijamo mite: Varčevanje pomeni odpovedovanje
moskisvet
Portal
Šokiral v podcastu in pokazal svoje umazane noge
5 napak, ki jih moški najpogosteje delajo v fitnesu – in kako jih odpraviti
5 napak, ki jih moški najpogosteje delajo v fitnesu – in kako jih odpraviti
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Med sprehodom je ustavila promet in dvignila temperaturo
Med sprehodom je ustavila promet in dvignila temperaturo
dominvrt
Portal
Nevarna napaka pri pospravljanju kuhinje: tako lahko trajno uničite svoje nože
Nepravilno postavljene sanitarne cevi: kako preprečiti zamašitve in poplave
Nepravilno postavljene sanitarne cevi: kako preprečiti zamašitve in poplave
Zakaj analogne sobe postajajo novi trend bivanja
Zakaj analogne sobe postajajo novi trend bivanja
Sladki krompir lahko vzgojite tudi doma
Sladki krompir lahko vzgojite tudi doma
okusno
Portal
5 jabolčnih sladic, ki jih obožujemo in so popolne za vikend razvajanje
Kako zgostiti golaž?
Kako zgostiti golaž?
Ključni nasveti za popolne salzburške žličnike, ki se topijo v ustih
Ključni nasveti za popolne salzburške žličnike, ki se topijo v ustih
Hitra jed, ki jo imamo vsi radi in jo pripravimo, ko imamo prazen hladilnik
Hitra jed, ki jo imamo vsi radi in jo pripravimo, ko imamo prazen hladilnik
voyo
Portal
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic 2
Ježek Sonic 2
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543