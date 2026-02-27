Real s Cityjem, aktualni prvak PSG proti Chelseaju

Slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak, ki že vrsto let brani barve madridskega Atletica, bo s svojim moštvom skušal preskočiti zasedbo Tottenhama. Ob morebitnem uspehu bi se Atleti nato v četrtfinalu pomerili z zmagovalcem dvoboja Newcastle - Barcelona.

Katalonci bodo na zahtevni preizkušnji, saj bodo srake vse prej kot naiven tekmec. Če bo Hansi Flick lahko računal na vse svoje razpoložljive moči, bo Barcelona v obračunu z Newcastlom v vlogi favorita.