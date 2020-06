Real s 'pol moči' opravil z Eibarjem

Varovanci trenerja Zinedina Zidana so upravičili vlogo favorita in z izidom 3:1 dosegli svojo 17. prvenstveno zmago.



Podobno kot večer prej Barcelona proti Mallorci so tudi Madridčani že v zgodnjem delu srečanja uspeli doseči zadetek, ko je kombinacijo Karima Benzemaja in Edena Hazarda z lepim diagonalnim strelom v levi zgornji kot nemočnega gostujočega vratarja Marka Dmitrovića uspešno zaključil Toni Kroos. V 30. minuti so domači izvedli bliskovit protinapad, v katerem so sodelovali Benzema, Hazard in kot strelec drugega Realovega zadetka kapetan Sergio Ramos. Da se je dvoboj mačke z mišjo odločil že v prvem delu igre, je poskrbel izkušeni levi bočni branilec belih Marcelo, ki je odbito žogo po kombinaciji razpoloženega dvojca Benzema - Hazard z natančnim diagonalnim strelom poslal za Dmitrovićev hrbet za visokih 3:0.