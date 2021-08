Real s prodajo Odegaarda pripravlja novo ofenzivo za Mbappeja

Kot poročajo španski mediji, ponudba Reala ne bo presegla 150 milijonov evrov, to je zgornja meja, ki so si jo postavili pri Realu, da v klub zvabijo 22-letnega francoskega napadalca, enega najboljših napadalcev na svetu ta hip. A vprašanje je, če bo to prepričalo predsednika pariškega kluba Nasserja Al-Khelaifija, ki naj ne bi bil pripravljen prodati Mbappeja to poletje. Prepričan namreč je, da lahko pregovori 22-letnika, da bi ta podaljšal s pariškim klubom. A kot smo že poročali, Francozu ni po godu, da je v klub prišel zvezdnik Lionel Messi, saj bi ga ta pri Parižanih utegnil zasenčiti.