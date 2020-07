Real s sedmo zaporedno zmago ubežal Barceloni na +7

Če sta bila tokratna tekmeca v prvem polčasu obračuna v Bilbauu bolj ali manj izenačena - ne nazadnje o tem priča tudi rezultat prvega dela igre (0:0) -, so bili v nadaljevanju boljši nogometaši v belih dresih iz prestolnice, ki so taktično zrelo predstavo na San Mamesu kronali z zmagovitim zadetkom v 73. minuti, ko je strel z bele točke še enkrat več zanesljivo izvedel kapetan Reala Sergio Ramos.



Glavni sodnik obračuna Gonzalesse je za najstrožjo kazen odločil šele po posredovanju VAR-a, ko se je prepričal, da je Dani Garcia v domačem kazenskem prostoru nepravilno oviral levega bočnega branilca Madridčanov Marcela. Gostje so do zaključnega sodnikovega žvižga brez večjih težav nadzirali potek dogodkov na zelenici in ohranili svojo mrežo nedotaknjeno. To je bila že sedma zaporedna zmaga za varovance francoskega trenerja Zinedina Zidana po 'koronakrizi'. S 77 točkami na svojem računu Real "maršira" k osvojitvi naslova španskega državnega prvaka, saj drugouvrščeni Barceloni (s tekmo več) beži že za sedem točk.



Špansko državno prvenstvo, 34. krog, izid:

Athletic Bilbao - Real Madrid 0:1 (0:0)

Ramos 73./11-m