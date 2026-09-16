Real se je mučil proti zadnjemu Elcheju: 'Takšne tekme bomo v prihodnje zlahka dobili'

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Real, ki se je ob tekmi več na prvem mestu razpredelnice izenačil z Barcelono, je tokrat že zapravil dva gola prednosti iz prvega dela. Kraljevi so povedli v 25. minuti, ko je Matiasa Dituro poslal žogo v lasten gol. Arda Guler je dobro izvedel prosti strel, žogi je pot v mrežo preprečil okvir vrat, a se je odbila v vratarja in končala v mreži.

Le osem minut kasneje je Kylan Mbappe izkoristil lepo podajo Yana Diomandeja z desnega krila za 2:0. Tekmo bi v 64. minuti lahko odločil Vincius Junior, a zgrešil. Sledila je kazen in v 71. minuti je Abiel Osorio z glavo poskrbel za znižanje, v 83. pa je Fer Nino poskrbel za presenečenje in izenačenje na 2:2.

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Šele v sodnikovem dodatku je Realu pričakovano zmago zagotovil 21-letni Espi. Akcijo je lepo začel Jude Bellingham, našel Mbappeja na krilu, ta pa pred golom še Espija. "Tekmo bi morali zapakirati že veliko prej, a tako pač je. Očitno si radi zakompliciramo stvari," je za AS po napeti tekmi proti zadnjemu Elcheju sprva dejal Jose Mourinho.

"Odlično smo stali na igrišču od prve minute, dovolj zgodaj povedli, dosegli še drugi gol in imeli obračun trdno v svojih rokah. Všeč mi je bila igra v prvem delu," je nadaljeval prvi med enakimi pri galaktiih, nato pa dvignil ton ...

Jose Mourinho FOTO: Profimedia

"Ne smejo se nam zgoditi takšne stvari. Imeli smo kopico priložnosti za tretji, četrti, morda tudi peti gol in nato se hitro prikrade nemir. Po prvem golu so svoje rekli tudi domači, zato jim čestitam, toda imeli smo odgovor," je bil izčrpen strateg belega baleta, ki mu je bil všeč odgovor ekipe.

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"Fantom sem v slačilnici povedal, da se na takšnih tekmah osvajajo prvenstva in da se s takšnimi goli v sodnikovem dodatku gradi dodatna samozavest. Opozorili bomo na določene napake in se veselili lepe zmage. Realu na gostovanju proti Elcheju nikoli ni bilo lahko, ne glede na položaj na lestvici," je še opazil Mourinho in poudaril, da bodo v prihodnje morali takšne tekme hitreje odločati v svojo korist, da ne bo drame v končnici.

"Kmalu bomo prišli do določenih avtomatizmov, ki nas bodo vodili, da podobne tekme rešimo prej. Potreben je čas. Pomembno je, da prihajamo do priložnosti in dosegamo zadetke. Igra v obrambi pa je naloga vseh. Tu bi poudaril, da se je Vinicius Junuior zelo izkazal v obrambnih nalogah. Razdajal se je vseh 90 minut," je za konec v pogovoru za AS presenetil legendarni Portugalec.

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