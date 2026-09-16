Real se je mučil proti zadnjemu Elcheju: 'Takšne tekme bomo v prihodnje zlahka dobili'

Real, ki se je ob tekmi več na prvem mestu razpredelnice izenačil z Barcelono, je tokrat že zapravil dva gola prednosti iz prvega dela. Kraljevi so povedli v 25. minuti, ko je Matiasa Dituro poslal žogo v lasten gol. Arda Guler je dobro izvedel prosti strel, žogi je pot v mrežo preprečil okvir vrat, a se je odbila v vratarja in končala v mreži.
Le osem minut kasneje je Kylan Mbappe izkoristil lepo podajo Yana Diomandeja z desnega krila za 2:0. Tekmo bi v 64. minuti lahko odločil Vincius Junior, a zgrešil. Sledila je kazen in v 71. minuti je Abiel Osorio z glavo poskrbel za znižanje, v 83. pa je Fer Nino poskrbel za presenečenje in izenačenje na 2:2.
Šele v sodnikovem dodatku je Realu pričakovano zmago zagotovil 21-letni Espi. Akcijo je lepo začel Jude Bellingham, našel Mbappeja na krilu, ta pa pred golom še Espija. "Tekmo bi morali zapakirati že veliko prej, a tako pač je. Očitno si radi zakompliciramo stvari," je za AS po napeti tekmi proti zadnjemu Elcheju sprva dejal Jose Mourinho.
"Odlično smo stali na igrišču od prve minute, dovolj zgodaj povedli, dosegli še drugi gol in imeli obračun trdno v svojih rokah. Všeč mi je bila igra v prvem delu," je nadaljeval prvi med enakimi pri galaktiih, nato pa dvignil ton ...
"Ne smejo se nam zgoditi takšne stvari. Imeli smo kopico priložnosti za tretji, četrti, morda tudi peti gol in nato se hitro prikrade nemir. Po prvem golu so svoje rekli tudi domači, zato jim čestitam, toda imeli smo odgovor," je bil izčrpen strateg belega baleta, ki mu je bil všeč odgovor ekipe.
"Fantom sem v slačilnici povedal, da se na takšnih tekmah osvajajo prvenstva in da se s takšnimi goli v sodnikovem dodatku gradi dodatna samozavest. Opozorili bomo na določene napake in se veselili lepe zmage. Realu na gostovanju proti Elcheju nikoli ni bilo lahko, ne glede na položaj na lestvici," je še opazil Mourinho in poudaril, da bodo v prihodnje morali takšne tekme hitreje odločati v svojo korist, da ne bo drame v končnici.
"Kmalu bomo prišli do določenih avtomatizmov, ki nas bodo vodili, da podobne tekme rešimo prej. Potreben je čas. Pomembno je, da prihajamo do priložnosti in dosegamo zadetke. Igra v obrambi pa je naloga vseh. Tu bi poudaril, da se je Vinicius Junuior zelo izkazal v obrambnih nalogah. Razdajal se je vseh 90 minut," je za konec v pogovoru za AS presenetil legendarni Portugalec.
Jose Mourinho je eden najuspešnejših in najbolj kontroverznih nogometnih trenerjev v zgodovini športa. Portugalec, ki ga pogosto imenujejo 'The Special One', je v svoji karieri vodil številne velikane, kot so Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid in Manchester United. Znan je po svoji taktični disciplini, defenzivni usmerjenosti, ki jo mnogi kritizirajo, ter po svoji neposredni in pogosto provokativni komunikaciji z mediji, s katero pogosto usmerja pozornost nase in ščiti svojo ekipo.
Vzdevek 'beli balet' oziroma 'Los Blancos' se nanaša na španski nogometni klub Real Madrid. Ime izhaja iz njihove tradicionalne in ikonične bele barve dresov, ki jih ekipa nosi že od svoje ustanovitve leta 1902. Izraz 'balet' pa se je v nogometnem žargonu prijel zaradi njihovega zgodovinskega sloga igre, ki je pogosto temeljil na eleganci, tehnični dovršenosti in estetski lepoti nogometa, kar je bilo še posebej izrazito v obdobjih, ko so zanje igrali največji svetovni zvezdniki.
La Liga je najvišja profesionalna nogometna liga v Španiji in velja za eno najbolj gledanih ter kakovostnih nogometnih tekmovanj na svetu. Ustanovljena je bila leta 1929 in skozi desetletja je postala dom nekaterih največjih nogometnih klubov, kot sta Real Madrid in Barcelona. Liga je znana po tehnično podkovanih igralcih, strastnih navijačih in zgodovinskem rivalstvu, ki privablja milijone gledalcev po vsem svetu. Zgodovinsko gledano so španski klubi iz te lige izjemno uspešni tudi v evropskih tekmovanjih, kot je Liga prvakov.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.