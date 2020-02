Real se je najprej mučil, nato pa napolnil mrežo Osasune

Domači so odločno vstopili v dvoboj s favoriziranim tekmecem in bili za odlično igro v uvodnih 20 minutah nagrajeni z zadetkom Unaija Garcie, ki je natančno meril v 14. minuti.



Tudi po doseženem zadetku je Osasuna nadaljevala s pogumno igro, gosti pa vse do izenačenja v 33. minuti, ko je bil uspešenIsco, niso delovali prepričljivo. Ravno nasprotno, kot da bi presenetljiv izpad iz kraljevega pokala vplival na Sergia Ramosa in druščino, so nogometaši v belih dresih potrebovali prav en zadetek, da so stvari začele delovati v za njih želeno smer. Le pet minut pozneje so Madridčani z zadetkom kapetana Ramosa prešli v vodstvo z 2:1, kar je bil tudi izid prvega polčasa.