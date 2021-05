Real se je naveličal Hazarda: Belgijec si lahko poišče nov klub

Španski mediji so v zadnjem času veliko poročali o tem, da se čas Edena Hazarda v Madridu bliža koncu. 30-letnik je pred dvema sezonama na Santiago Bernabeuu prišel kot velika okrepitev, zanj je beli balet odštel kar 115 milijonov evrov, doslej pa te odškodnine nikakor ni upravičil. Vseskozi ima namreč težave s poškodbami, na 40 tekmah pa je dosegel le štiri zadetke.

"Hazardove predstave so daleč od pričakovanih. To ni tisto, zaradi česar so pri Realu odšteli več kot sto milijonov in zaradi česar je na njegovo predstavitev prišlo več kot 50 tisoč navijačev," so med drugim zapisali pri Marci, kjer so izpostavili, da nekdanji nogometaš Chelseaja in Lillea nikakor ne uspe prevzeti vloge nosilca igra, kar se je od njega zagotovo pričakovalo.

Hazard naj bi imel sedaj še štiri tekme, kolikor je Realu ostalo do konca španskega prvenstva, da vse bolj skeptičnemu Zinedinu Zidanu dokaže nasprotno. Četudi pa bo Real iz četveroboja za naslov v La Ligi izšel kot zmagovalec, dodaja Marca, to ne bo spremenilo dejstva, da je Hazard v prvih dveh sezonah na Iberskem polotoku povsem razočaral.