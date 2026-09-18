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Nogomet

'Real se samouničuje in izgublja nadzor'

Madrid, 18. 09. 2026 12.51 pred 1 uro 2 min branja 5

Avtor:
A.V.
Jose Mourinho

V vrstah madridskega Reala gorijo prvi alarmi. Moštvo Joseja Mourinha sicer še naprej zbira točke, vendar so zadnje tekme razkrile težavo, ki jo je vse težje spregledati – popoln padec nadzora v drugih polčasih.

Prav remi proti Elcheju minuli torek, v katerem je Real skoraj ostal brez dveh točk, je novinarju Marce poslužil kot povod za zelo podrobno in ostro analizo. Španski časnik namreč opozarja, da se iz tekme v tekmo ponavlja isti vzorec: Real je v prvem delu videti prepričljiv, po odmoru pa začne izgubljati rdečo nit.

Statistika je precej jasna. Na zadnjih štirih srečanjih Real ni dobil drugega polčasa – izgubil ga je proti Elcheju (1:2), Interju (0:1) in Betisu (0:1), medtem ko je proti Rayu Vallecanu igral 1:1. Na teh tekmah je prejel kar pet zadetkov, dosegel pa le dva.

Kylian Mbappe je na začetku nove sezone v dobri formi, a madridski Real se trenutno sooča z eno težavo - prevelikim nihanjem v igri.
Kylian Mbappe je na začetku nove sezone v dobri formi, a madridski Real se trenutno sooča z eno težavo - prevelikim nihanjem v igri.
FOTO: AP

"Real Madrid se v drugem polčasu samouničuje," piše Marca in ob tem svari, da bi se rumena luč lahko zelo hitro spremenila v rdečo. Težava je še toliko resnejša, ker ne gre za eno izolirano srečanje. Real iz popolnega nadzora prehaja v kaos, iz faze prevlade v situacijo, ko nasprotniku dopušča, da prevzame nadzor. Prednost, ki si jo priigra, se pogosto začne topiti, tisto, kar je bilo videti kot že dobljena tekma, pa ponovno postane negotovo. Marca je trenutno stanje opisala še posebej slikovito: "Real izgublja nadzor in s tem ogroža svoje dolgoročne cilje."

Mourinho se zaveda težave, vendar za zdaj nima konkretne rešitve. Po tekmi proti Elcheju je portugalski trener poskušal pojasniti, zakaj njegova ekipa tako pogosto dopušča nasprotniku vrnitev v igro. "Težava se mi zdi očitna. So tekme, ki so videti končane, pa niso. Edina razlaga, ki jo lahko najdem, je ta, da so to lahke tekme, ki jih ne pripeljemo do konca. Tekme, ki jih ne zaključimo in na katerih se zdi, da nenadoma nimamo več nadzora," je dejal Mourinho.

Španski športni časnik Marca je v ostri analizi uvodnih predstav madridskega Reala prišel do zaključka, da bi utegnila nekonsistentnost v igri tudi v nadaljevanju sezone predstavljati veliko težavo za beli balet.
Španski športni časnik Marca je v ostri analizi uvodnih predstav madridskega Reala prišel do zaključka, da bi utegnila nekonsistentnost v igri tudi v nadaljevanju sezone predstavljati veliko težavo za beli balet.
FOTO: AP

Kljub temu je trener Reala v vsemu skupaj našel tudi pozitivno plat, zato je na koncu zaključil v nekoliko bolj sproščenem tonu: "Dobro je to, da takrat, ko postane težko, se ekipa odzove in zmaga. Najpomembneje pa je, da nihče ne more reči, da mu je dolgčas ob gledanju Realovih tekem, saj so zelo zabavne."

Marca ob koncu izčrpne analize dodaja, da zabava dolgoročno ne bo dovolj. Real je bil v zadnjih tednih nevarno blizu situacije, ko bi lahko nov padec v nadaljevanju tekme imel precej resnejše posledice. Po Elcheju zdaj sledi gostovanje na Metropolitanu, kjer se bo ponovno preizkušalo, ali lahko Mourinho najde način, da njegova ekipa ohrani nadzor vseh 90 minut.

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KOMENTARJI5

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JanezIvanJanša
18. 09. 2026 14.34
Negreira vam povem. Real je kot srb, vsi so krivi za njihove slabosti! Upam da bo VAR jačal in bo kmalu Real v drugi polovici razpredelnica. Kjer mu je mesto. p.s.in v posesti več kot 50 video posnetkov kraj reala v preteklosti. Če kdo rabi naj sporoči.
Odgovori
0 0
26250440
18. 09. 2026 13.48
Torej so le priznali,da se sami uničujejo in jih ni Negreira...
Odgovori
+3
4 1
Zaklenjena resnica
18. 09. 2026 14.00
Mogoče je Negreira samo ime operacije za samouničenje
Odgovori
+0
1 1
26250440
18. 09. 2026 14.23
Glede na to ,da to traja že okrog 5 let,bi rekel,da nimajo samo ped.ofilskih nagnjenj,ampak so tud mal sado- mazo...
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0 0
Zaklenjena resnica
18. 09. 2026 13.24
Mislim, da to nekdo namerno počne Realistu7, čeprav je res
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+4
5 1
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