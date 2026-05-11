Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

'Real se vedno vrne; velikokrat smo padli in velikokrat se dvignili'

Barcelona, 11. 05. 2026 19.10 pred 2 urama 3 min branja 5

Avtor:
R.S.
Alvaro Arbeloa

Nogometaši belega baleta so s porazom na El Clasicu izgubili še zadnjo možnost za osvojitev lovorike v letošnji sezoni. V četrtfinalu Lige prvakov je bil od galaktikov boljši nemški Bayern, drugoligaš Albacete pa je Real izločil v osmini finala španskega kraljevega pokala na trenerskem debiju Alvara Arbeloe. Španec, ki se po koncu sezone po vsej verjetnosti poslavlja s klopi galaktikov, se bo z moštvom osredotočil še na preostale tri tekme, ki so preostale do konca sezone.

Real Madrid je pred začetkom sezone v svoje vrste pripeljal Xabija Alonsa. Španec je na klopi Bayerja iz Leverkusna dosegal izjemne rezultate, kar je bil eden glavnih razlogov, da mu je predsednik Reala Florentino Perez ponudil mesto na vročem trenerskem stolčku. Po slabih rezultatih na več frontah ga je nadomestil za zdaj še aktualni trener Alvaro Arbeloa, ki je pred tem vodil Realovo b ekipo. Kljub menjavi na trenerskem stolčku se predstave galaktikov niso dosti izboljšale.

V španskem kraljevem pokalu so v osmini finala izpadli proti drugoligašu Albaceteju, v elitni Ligi prvakov pa je bil v četrtfinalu od belega baleta boljši nemški Bayern. Zadnja možnost za osvojitev lovorike v letošnji sezoni je tako bilo domače prvenstvo, ki po porazu na El Clasicu proti večnemu rivalu Barceloni ni več mogoče. Galaktiki bodo tako že drugo leto zapored, odkar se je v njihove vrste preselil francoski napadalec Kylian Mbappe, sezono sklenili brez ene same osvojene lovorike.

Alvaro Arbeloa
Alvaro Arbeloa
FOTO: AP

"Soočili smo se z odlično ekipo, ki je ob vodstvu zelo dobra v nadzorovanju igre. Dobro obvladujejo posest žoge, imajo veliko igralcev na voljo in so dobro uigrana ekipa, ki je odigrala odlično tekmo. Škoda, da nismo izkoristili nobene od priložnosti, ki smo jih imeli, niti pri 2:0, da bi pokazali, da smo še vedno lahko v igri. Za igralce ni bil lahek scenarij in prosil sem jih, naj dajo vse od sebe do konca, ne glede na rezultat, in to smo tudi poskušali storiti," je po porazu dejal Španec.

Preberi še Arbeloa prekinil molk po velikem konfliktu: Krivda je v celoti moja

Arbeloa se zaveda, da so navijači po tekmi razočarani in da so od celotne sezone pričakovali več od svojih ljubljencev. "Ne moremo povedati veliko, ker razumemo frustracije, razočaranje in nezadovoljstvo, ki jih morajo čutiti glede te sezone. Edino, kar lahko storimo, je, da delamo, gledamo v prihodnost in se učimo iz vsega, kar smo letos naredili narobe. Vemo, da se Real Madrid vedno vrne. Smo ekipa, ki je velikokrat padla in se velikokrat dvignila, toda trenutno razumem jezo, ki jo lahko čuti kateri koli navijač Reala, tako kot jo čutimo sami. To je nekaj zelo jasnega in moramo si prizadevati, da obrnemo situacijo, v kateri smo trenutno. Tukaj branimo nekaj, kar je veliko večje od nas vseh in našega prestiža, kar je zaščitni znak Real Madrida," je dejal trener galaktikov.

Preberi še Lewandowski zapušča Barco? Kdo bo novi napadalec?

Bolj ali manj je že znano, da bo med poletjem na klop Reala ponovno sedel Jose Mourinho, ki je galaktike vodil že med letoma 2010 in 2013. Arbeloa se trenutno na te govorice ne ozira in ostaja osredotočen na tekme, ki so še ostale do konca prvenstva. "Zagotovo se bomo s klubom pogovorili. Trenutno si želim, da ekipa dobro konča in v teh treh tekmah, ki so nam ostale do konca ne popušča. Mislim, da bodo igralci, ki dobro trenirajo, imeli priložnost, da dobijo minute in končajo sezono na igrišču. To bo moj cilj in na to se bom osredotočil v teh dveh tednih. Karkoli bo prinesla prihodnost, bomo videli od 24. ali 25. maja naprej."

Real do konca sezone čakata še dve domači tekmi proti Real Oviedu in Athleticu iz Bilbaa ter gostujoča tekma proti Sevilli.

real madrid alvaro arbeloa barcelona el clasico nogomet

Barcelona slavi svoje junake: blaugrana na ulicah proslavlja 29. naslov

V Mariboru se posipajo s pepelom: Krivi smo mi

24ur.com Real si je zagotovil finalni spektakel z Barco
24ur.com Boleč poraz Reala v Pamploni: 'Imeli smo smolo s sodniškimi odločitvami'
24ur.com 'Zaradi sodnikov Real lažje zmaguje v Ligi prvakov kot v LaLigi'
24ur.com Atleti, še 'pijani' od slave po napredovanju v LP, proti Barci prepričljivo poraženi
24ur.com Torres poskrbel, da nas v finalu kraljevega pokala čaka el clasico
24ur.com Kriza Reala, a Carlo ostaja miren: Tako moramo nadaljevati, to je pot naprej
24ur.com Atleti so se galaktikom maščevali za superpokalni poraz
Priporoča
  • katalog
  • hladilnik
  • lounge set
  • robotska kosilnica
  • robot za bazen
  • traktrorska kosilnica
  • bazen
  • žar
  • kosilnica
  • senčilo za balkon
  • senčnik
  • kuhinja
KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
NoriSušan
11. 05. 2026 20.27
Oziroma velikokrat smo izgubili potem smo pa zečeli kradt. Klasika. Hvala bogu zadnje čase to deluje vse manj
Odgovori
0 0
Definbahija
11. 05. 2026 20.24
Real ae vwdno vrne. Ce ne z igro s pomočjo Pereza. Če ne s Perezom pa s sodniki
Odgovori
+1
1 0
Sirhakel7
11. 05. 2026 19.23
Real se bo dvignil takrat ko bojo nehal cmerat in iskat zarote za vsako odvzeto žogo in ko bo vsak v klubu sposoben prevzeti odgovornost za svoja dejanja !
Odgovori
+8
8 0
ledr
11. 05. 2026 19.54
To pa težko dosežeš s plačanci! Za take reči je treba imet igralce, ki s srcem igrajo za klub. Tega pa Real že dolgo nima.
Odgovori
+4
4 0
macolagobec
11. 05. 2026 19.59
Plačance lažje teraš, al da laufajo al da odletijo stran.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
To je Ronaldo povedal o svoji mami in Georgini
Zakaj se najstniki oddaljijo od staršev in zakaj je to povsem normalno
Zakaj se najstniki oddaljijo od staršev in zakaj je to povsem normalno
10 znakov, da bo vaš partner dober oče
10 znakov, da bo vaš partner dober oče
Noseča Nina Pušlar blestela ob Jakovu Jozinoviću
Noseča Nina Pušlar blestela ob Jakovu Jozinoviću
zadovoljna
Portal
Ronaldova Georgina v poročni obleki osupnila svet
Tako je videti Nušino življenje v Dubaju
Tako je videti Nušino življenje v Dubaju
Japonski zeleni čaj: novi hit napitek, ki osvaja svet
Japonski zeleni čaj: novi hit napitek, ki osvaja svet
Tradicija, ki tudi letos ne bo razočarala
Tradicija, ki tudi letos ne bo razočarala
vizita
Portal
Tiha epidemija sodobnega časa, ki ne boli, a ogroža milijone
Prepoznavanje bolezni ščitnice: zgodnji znaki hormonskega neravnovesja
Prepoznavanje bolezni ščitnice: zgodnji znaki hormonskega neravnovesja
Najboljši jutranji napitek, če si želite boljšo prebavo in obilico antioksidantov
Najboljši jutranji napitek, če si želite boljšo prebavo in obilico antioksidantov
Kaj morate vedeti o hantavirusih, ki jih prenašajo glodavci
Kaj morate vedeti o hantavirusih, ki jih prenašajo glodavci
cekin
Portal
Do plače še štirje dnevi, v denarnici pa le 10 evrov: kaj skuhati, da ne boste lačni – in ne boste zapravili več
Z eno frizuro zasluži več, kot vi v enem letu: frizer Kim Kardashian razkril cene
Z eno frizuro zasluži več, kot vi v enem letu: frizer Kim Kardashian razkril cene
Evropa ima novo prestolnico bogastva – in ni v Londonu ali Parizu
Evropa ima novo prestolnico bogastva – in ni v Londonu ali Parizu
Katera znamenja najhitreje zapravljajo?
Katera znamenja najhitreje zapravljajo?
moskisvet
Portal
Pozor: Policija po vsej Sloveniji zaostruje nadzor nad kolesarji
Drzna izbira manekenke: Pretesen korzet skoraj razkril preveč
Drzna izbira manekenke: Pretesen korzet skoraj razkril preveč
6 preprostih večernih navad za izgubo maščobe in boljšo formo
6 preprostih večernih navad za izgubo maščobe in boljšo formo
Umrl je zvezdnik iz Vojne zvezd: Pustil je močan pečat
Umrl je zvezdnik iz Vojne zvezd: Pustil je močan pečat
dominvrt
Portal
Vrtni trendi 2026: kako svoj vrt osvežiti brez popolne prenove
Švedska metoda čiščenja: skrivnost vedno svežega doma brez stresa
Švedska metoda čiščenja: skrivnost vedno svežega doma brez stresa
Zaradi svojega labradorca sta ustvarila eno najbolj prepoznavnih pasjih znamk pri nas
Zaradi svojega labradorca sta ustvarila eno najbolj prepoznavnih pasjih znamk pri nas
Ledeni možje znova kažejo zobe: Slovenijo čaka občutna ohladitev
Ledeni možje znova kažejo zobe: Slovenijo čaka občutna ohladitev
okusno
Portal
Kako kuhati s 5 evri na dan (in še vedno dobro jesti)
Pozabite na dolgočasno meso: te 4 marinade naredijo razliko
Pozabite na dolgočasno meso: te 4 marinade naredijo razliko
Božanski kremni krompir s sirom in čebulo, ki je obnorel TikTok
Božanski kremni krompir s sirom in čebulo, ki je obnorel TikTok
Trije pomembni triki, kako jagode ohraniti sveže dlje časa
Trije pomembni triki, kako jagode ohraniti sveže dlje časa
voyo
Portal
Drzna igra
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški
Sanjski moški
Blanca
Blanca
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1699