'Real se vedno vrne; velikokrat smo padli in velikokrat se dvignili'

Real Madrid je pred začetkom sezone v svoje vrste pripeljal Xabija Alonsa. Španec je na klopi Bayerja iz Leverkusna dosegal izjemne rezultate, kar je bil eden glavnih razlogov, da mu je predsednik Reala Florentino Perez ponudil mesto na vročem trenerskem stolčku. Po slabih rezultatih na več frontah ga je nadomestil za zdaj še aktualni trener Alvaro Arbeloa, ki je pred tem vodil Realovo b ekipo. Kljub menjavi na trenerskem stolčku se predstave galaktikov niso dosti izboljšale. V španskem kraljevem pokalu so v osmini finala izpadli proti drugoligašu Albaceteju, v elitni Ligi prvakov pa je bil v četrtfinalu od belega baleta boljši nemški Bayern. Zadnja možnost za osvojitev lovorike v letošnji sezoni je tako bilo domače prvenstvo, ki po porazu na El Clasicu proti večnemu rivalu Barceloni ni več mogoče. Galaktiki bodo tako že drugo leto zapored, odkar se je v njihove vrste preselil francoski napadalec Kylian Mbappe, sezono sklenili brez ene same osvojene lovorike.

Alvaro Arbeloa FOTO: AP

"Soočili smo se z odlično ekipo, ki je ob vodstvu zelo dobra v nadzorovanju igre. Dobro obvladujejo posest žoge, imajo veliko igralcev na voljo in so dobro uigrana ekipa, ki je odigrala odlično tekmo. Škoda, da nismo izkoristili nobene od priložnosti, ki smo jih imeli, niti pri 2:0, da bi pokazali, da smo še vedno lahko v igri. Za igralce ni bil lahek scenarij in prosil sem jih, naj dajo vse od sebe do konca, ne glede na rezultat, in to smo tudi poskušali storiti," je po porazu dejal Španec.

Arbeloa se zaveda, da so navijači po tekmi razočarani in da so od celotne sezone pričakovali več od svojih ljubljencev. "Ne moremo povedati veliko, ker razumemo frustracije, razočaranje in nezadovoljstvo, ki jih morajo čutiti glede te sezone. Edino, kar lahko storimo, je, da delamo, gledamo v prihodnost in se učimo iz vsega, kar smo letos naredili narobe. Vemo, da se Real Madrid vedno vrne. Smo ekipa, ki je velikokrat padla in se velikokrat dvignila, toda trenutno razumem jezo, ki jo lahko čuti kateri koli navijač Reala, tako kot jo čutimo sami. To je nekaj zelo jasnega in moramo si prizadevati, da obrnemo situacijo, v kateri smo trenutno. Tukaj branimo nekaj, kar je veliko večje od nas vseh in našega prestiža, kar je zaščitni znak Real Madrida," je dejal trener galaktikov.