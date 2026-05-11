'Real se vedno vrne; velikokrat smo padli in velikokrat se dvignili'

Real Madrid je pred začetkom sezone v svoje vrste pripeljal Xabija Alonsa. Španec je na klopi Bayerja iz Leverkusna dosegal izjemne rezultate, kar je bil eden glavnih razlogov, da mu je predsednik Reala Florentino Perez ponudil mesto na vročem trenerskem stolčku. Po slabih rezultatih na več frontah ga je nadomestil za zdaj še aktualni trener Alvaro Arbeloa, ki je pred tem vodil Realovo b ekipo. Kljub menjavi na trenerskem stolčku se predstave galaktikov niso dosti izboljšale.
V španskem kraljevem pokalu so v osmini finala izpadli proti drugoligašu Albaceteju, v elitni Ligi prvakov pa je bil v četrtfinalu od belega baleta boljši nemški Bayern. Zadnja možnost za osvojitev lovorike v letošnji sezoni je tako bilo domače prvenstvo, ki po porazu na El Clasicu proti večnemu rivalu Barceloni ni več mogoče. Galaktiki bodo tako že drugo leto zapored, odkar se je v njihove vrste preselil francoski napadalec Kylian Mbappe, sezono sklenili brez ene same osvojene lovorike.
"Soočili smo se z odlično ekipo, ki je ob vodstvu zelo dobra v nadzorovanju igre. Dobro obvladujejo posest žoge, imajo veliko igralcev na voljo in so dobro uigrana ekipa, ki je odigrala odlično tekmo. Škoda, da nismo izkoristili nobene od priložnosti, ki smo jih imeli, niti pri 2:0, da bi pokazali, da smo še vedno lahko v igri. Za igralce ni bil lahek scenarij in prosil sem jih, naj dajo vse od sebe do konca, ne glede na rezultat, in to smo tudi poskušali storiti," je po porazu dejal Španec.
Arbeloa se zaveda, da so navijači po tekmi razočarani in da so od celotne sezone pričakovali več od svojih ljubljencev. "Ne moremo povedati veliko, ker razumemo frustracije, razočaranje in nezadovoljstvo, ki jih morajo čutiti glede te sezone. Edino, kar lahko storimo, je, da delamo, gledamo v prihodnost in se učimo iz vsega, kar smo letos naredili narobe. Vemo, da se Real Madrid vedno vrne. Smo ekipa, ki je velikokrat padla in se velikokrat dvignila, toda trenutno razumem jezo, ki jo lahko čuti kateri koli navijač Reala, tako kot jo čutimo sami. To je nekaj zelo jasnega in moramo si prizadevati, da obrnemo situacijo, v kateri smo trenutno. Tukaj branimo nekaj, kar je veliko večje od nas vseh in našega prestiža, kar je zaščitni znak Real Madrida," je dejal trener galaktikov.
Bolj ali manj je že znano, da bo med poletjem na klop Reala ponovno sedel Jose Mourinho, ki je galaktike vodil že med letoma 2010 in 2013. Arbeloa se trenutno na te govorice ne ozira in ostaja osredotočen na tekme, ki so še ostale do konca prvenstva. "Zagotovo se bomo s klubom pogovorili. Trenutno si želim, da ekipa dobro konča in v teh treh tekmah, ki so nam ostale do konca ne popušča. Mislim, da bodo igralci, ki dobro trenirajo, imeli priložnost, da dobijo minute in končajo sezono na igrišču. To bo moj cilj in na to se bom osredotočil v teh dveh tednih. Karkoli bo prinesla prihodnost, bomo videli od 24. ali 25. maja naprej."
Real do konca sezone čakata še dve domači tekmi proti Real Oviedu in Athleticu iz Bilbaa ter gostujoča tekma proti Sevilli.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.