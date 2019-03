Real šele v izdihljajih tekme strl zadnjeuvrščeno Huesco, v vratih Zidanov sin Luca

Dokaj prazne tribune Santiaga Bernabeu so pričale o nezadovoljstvu navijačev nad aktualno sezono. Real Madrid je po ponižanju z Ajaxom izpadel iz elitnega evropskega tekmovanja, izgubljeno pa je tudi upanje na naslov španskih prvakov. Zaostanek kraljevega kluba namreč znaša več kot deset točk.

V Madridu so tako sprejeli nekaj drastičnih sprememb. Na trenerski stolček jim je spet uspelo zvabitiZinedina Zidana, ki bo skušal sezono z minimalnim številom spodrsljajev pripeljati do konca, v poletnem prestopnem roku pa naj bi beli balet temeljito prevetril svoj 'izgled'. Zadnje tekme so tako edina priložnost za nekatere nogometaše, da si izborijo svoje mesto v novi sezoni.

Veliko težav je galaktikom v 29. krogu prvenstva povzročila že zadnjeuvrščena Huesca. Domači so nastopili v okrnjeni zasedbi, Zidane ni mogel računati na Tonija Kroosa,Luko Modrića, manjkala sta tudi Vinicius in Dani Carvajal. Do sprememb je prišlo tudi v vratih Reala, Zidane je tja postavil svojega sina Luco.

Slednji se je že v 3. minuti tekme moral sprehoditi v mrežo po žogo. Ezequiel Avila je iz ravnotežja vrgel enega izmed branilcev, podal pred vrata, Cucho je našel dovolj prostora in žogo ustrelil za hrbet mladega Zidana.