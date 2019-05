Real si je že zagotovil Luko Jovića, cena: 60 milijonov evrov

Real Madridsi je že zagotovil novo moč v napadu, kjer so v tej sezoni galaktiki tako zelo pogrešali Cristiana Ronalda, ki se je preselil v Juventus. Poleti se bo v Madrid iz Frankfurta preselil srbski napadalec v špansko prestolnico, Real pa bo zanj odštel 60 milijonov evrov, 48 milijonov bo dobil Eintracht, 20 odstotkov (12 milijonov evrov) pa njegov prejšnji klub Benfica. Srbski napadalec Luka Jović ima za seboj izvrstno sezono in je s 17 zadetki drugi strelec bundeslige v tej sezoni, skupno pa se je na 44 tekmah v tej sezoni zaustavil pri 26 zadetkih in sedmih podajah.

JOVIĆ