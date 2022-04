Real si lahko zagotovi naslov prvaka in mirno na Bernabeuu pričaka City

Real Madrid ima v 34. krogu priložnost, da si zagotovi naslov španskega prvaka. Pred svojimi navijači na stadionu Santiago Bernabeu galaktikom zadošča že osvojena točka proti Espanyolu, da bi štiri kroge pred koncem prvenstva osvojil lovoriko v La Ligi, kar bi bil 35. naslov državnega prvaka v zgodovini.

To bi bila dobra novica za trenerja Carla Ancelottija in igralce, saj bi na seznamu prečrtali eno opravljeno "domačo nalogo" in se popolnoma mirni posvetili naslednji, Ligi prvakov. V sredo namreč sledi povratna tekma polfinala Lige prvakov , ko bodo na Bernabeuu gostili Manchester City, ki v špansko prestolnico prihaja z rezultatsko prednostjo, 4:3 je bil izid prvega dvoboja obeh tekmecev na stadionu Etihad.

To bo brez dvoma poseben mejnik tudi za 62-letnega italijanskega trenerja, saj lahko postane edini trener, ki je osvojil naslove v petih glavnih evropskih ligah. Popeljal je AC Milan do naslova v italijanski Serie A leta 2004, londonski Chelsea do naslova v Premier League leta 2010, Paris Saint-Germain do francoskega naslova leta 2013 in Bayern München do naslova v Bundesligi leta 2017.

Seveda pa se lahko italijanski strateg odloči, da bo spočil nekatere ključne igralce, da bodo sveži pričakali Pepa Guardiolo in njegove varovance, ob tem pa priložnost ponudil rezervistom. Galaktiki kot omenjeno namreč do konca prvenstva potrebujejo le eno točko na petih tekmah, da si zagotovijo naslov.