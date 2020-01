'Poskus atentata' na nekdanjega srbskega nogometaša v Grčiji

Srbski Kurir poroča, da je Kovačević v več kot peturnem obisku policije zatrdil, da z družino ni dobil nobene grožnje. Ne dvomijo, da je šlo za "poskus atentata", večje število grških medijev naj bi trdilo, da je bila akcija "skrbno načrtovana in po naročilu izvedena s strani profesionalnih morilcev". Kovačević naj bi preživel zgolj zato, ker je storilec ob njegovem skoku vstran mislil, da ga je smrtno ranil. Storilci, ni še jasno, če je bilo v avtomobilu več ljudi, so uporabili avtomobil, ki so ga konec novembra ukradli v Solunu. Prvo vozilo, s katerim se je storilec pripeljal v Glifado, so zažgali, našli so tudi puško. Storilec je nato pobegnil z drugim vozilom, ki je stalo v bližini Kovačevićeve hiše.

'Videl sem moškega, ki je stopil iz avtomobila s pištolo v roki ...' 46-letni Kovačević je medijem po odhodu iz bolnišnice povedal: "Videl sem moškega, ki je stopil iz avtomobila s pištolo v roki in krenil proti meni. Instinktivno sem se vrgel v desno in ustrelil je proti meni. Nato je zbežal, sedel v avto in izginil."

"Slišali smo za zaskrbljujoče novice iz Aten. Darko, želimo ti hitro okrevanje," so sporočili z San Sebastiana, kjer je Kovačević Realov dres v dveh etapah skupno nosil kar devet sezon in bil del ene najuspešnejših generacij v klubski zgodovini.

Oglasil se je tudi nekdanji klub Darka Kovačevića , španski prvoligaš Real Sociedad , ki je nekoč odličnemu napadalcu zaželel "hitro okrevanje". Na Kovačevića je v torek blizu doma v atenskem predmestju Glifada streljal zamaskiran napadalec, nekdanjega napadalca Juventusa , Real Sociedada in pirejskega Olympiakosa pa so prepeljali v bolnišnico z lažjimi poškodbami zapestja in kolena.

V sredo zvečer je oglasil tudi prek Instagrama: "Najprej se želim zahvaliti vsem prijateljem, znancem, navijačem ... Vsem ljudem, ki so mi izkazali podporo po včerajšnjem dogodku, po katerem smo z družino zelo pretreseni. Nisem konfliktna oseba, nimam sovražnikov in jih nikoli nisem imel, takšne reči me ne zanimajo. Vedno sem bil športnik, družinski človek sem in ravno šport ter družina sta edine reči, ki sestavljata moje življenje. V tem trenutku lahko rečem, da verjamem v pravico, policija pa naj opravlja svoj posel, verjamem vanje, da bodo našli pravico. Dobro sem, hvala Bogu. In še enkrat hvala vsem, ki vas skrbi."

Kovačević je s Sociedadom v sezoni 2002/03 osvojil drugo mesto v španskem prvenstvu in v tisti sezoni prispeval 20 golov. Nosil je tudi drese Proleterja, Crvene zvezde, Lazia in Sheffield Wednesdaya, zaradi težav z zamašeno arterijo pa je leta 2009 končal kariero. Še lani je bil športni direktor Srbske nogometne zveze (FSS), še prej je to funkcijo opravljal tudi pri Olympiakosu.