Real Sociedad prekinil niz porazov in se od leta 2020 poslovil z zmago

Nogometaši Real Sociedada, ki so po odličnem uvodu v sezono padli v veliko rezultatsko krizo, so se od zanje vsekakor uspešnega leta 2020 poslovili z zmago. Na velikem baskovskem derbiju so v gosteh z 1:0 ugnali Athletic Bilbao. Junak tekme je bil z edinim zadetkom Cristian Portu, dosegel ga je že v peti minuti.

Alexander Isak je bil s soigralci brez zmage od 22. novembra, torej več kot mesec dni. FOTO: AP Zmagovalca je odločila akcija v peti minuti.Mikel Merinoje na levi strani našel klubski talisman Mikela Oyarzabala, ki se je vrnil po poškodbi, ta pa je lepo zaposlil Cristiana Portuja na drugi vratnici za vodstvo in, kot se je kasneje izkazalo, tudi zmago gostov na San Mamesu. Tri točke so za varovance Imanola Alguacila še kako pomembne, saj so bili pred derbijem v nizu treh zaporednih ligaških porazov, na zmago pa so čakali vse od konca novembra. Real Sociedad bo prezimil na tretjem mestu, od četrte Seville ima tri točke več, je pa res, da imajo Andaluzijci kar tri tekme manj in so tako v nekoliko boljšem položaju. Peti je Villarreal, ki ga vodi nekdanji strateg ArsenalaUnai Emery, šele za rumeno podmornico pa na šestem mestu najdemo povsem neprepoznavno Barcelono. Na vrhu sta oba madridska kluba. Atletico našegaJana Oblaka ima pred Realom ob dveh tekmah manj prav toliko točk več.