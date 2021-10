Real Sociedad spet na vrhu, Atleticu le točka z Levantejem

V sredo se je Real Madrid po neodločenem izidu proti Osasuni (0:0) zavihtel na vrh lestvice, a je tam zdržal le en dan. Z današnjim uspehom je namreč Sociedad spet pri treh točkah prednosti, za njim pa so tri ekipe s po 21, Real Madrid, Sevilla in Betis. Če bi zmagal, bi jih imel toliko tudi Atletico, tako pa je zdaj pri 19 točkah in si ta izkupiček deli še z Rayom Vallecanom in Osassuno.

Na današnjih osrednjih obračunih je najprej tri točke dosegel Real Sociead. Pot sicer ni bila najlažja, Celta pa trd tekmec, ki je padel šele v drugem polčasu. Prvi gol je dosegel Alexander Isak v 54. minuti, drugega pa Aritz Elustondo v 79. S tem je Real Sociedad niz neporaženosti v vseh tekmovanjih podaljšal na 13 tekem.