Real spomnil na Lopeteguijeve čase: Eibar s tremi goli zadal prvi poraz Solariju

Nogometaši madridskega Reala so v 13. krogu La lige izgubili prvič pod vodstvom trenerja Santiaga Solarija. Poraz je bil boleč, s 3:0 so po reprezentančnem premoru klonili v Eibarju. To je bil še peti poraz Reala v tej sezoni La lige.

Eibar je pred domačimi gledalci ponižal galaktike. FOTO: AP Domači bi lahko povedli že v drugi minuti, ko je s krasnim volejem poskusil Garcia Kike, a njegov poskus zaustavila vratnica. Na drugi strani je Real mrežo domačih sicer načel že v šesti minuti tekme, a je bil Gareth Bale pri tem v prepovedanem položaju, tako da je glavni sodnik zadetek upravičeno razveljavil. Pet minut kasneje je sledila še priložnost Karima Benzemaja, ki je že premagal gostujočega vratarja Asierja Riesga, a je žogi pot v mrežo preprečil domači branilec Jose Angel Cote. Kdor ne da, dobi: argentinski vezistGonzalo Escalante je v 15. minuti tekme v mrežo Reala žogo poslal po obrambi Thibauta Courtoisa, ki pa žoge ni uspel zaustaviti. Odbitek je Argentinec pospravil v mrežo za presenetljivo vodstvo Eibarja. Real je v nadaljevanju poskušal priti do izenačenja, a poti v mrežo do konca prvega polčasa niso našli. V 35. minuti je s prostega strela poskusil Bale, a se je domači vratar Riesgo izkazal z obrambo. Eibar je nadigral nogometaše Reala. FOTO: AP Eibar je v drugem polčasu nadaljeval z dobro igro. Domači napadalec, 28-letni Sergio Enrich, ki je bil vseskozi nevaren za mrežo Reala, je izkoristil napako Reala. Žogo je izgubil Alvaro Odriozola, ki mu jo je odvzel borbeni mladenič Marc Cucurella. Z nesebično podajo je nato zaposlil Enricha, ki je z natančnim strelom matiral nemočnega Courtoisa. Šok za goste se še ni dobro polegel, ko je na semaforju stadiona Municipal de Ipurua pisalo že 3:0. Tokrat je v vlogi podajalca z leve strani znova zablestel Cucurella, žogo pa je pred Courtoisem podaljšal Enrich, pred Raphaëlom Varaneom, ki je zamudil, pa je do žoge prišel Kike in jo poslal v nebranjeni del mreže Courtoisovih vrat. Zmaga Eibarja bi lahko bila še višja, a se je z obrambo Charlesu v 77. minuti izkazal belgijski vratar. Real je tako z zelo bledo predstavo spomnil na čase pod vodstvom Julena Lopeteguija. Izid:

Eibar- Real Madrid 3:0 (1:0)

Escalante 16., Enrich 52., Kike 57.