Real spomnil na 'zlate' čase in v derbiju kroga premagal Sevillo

Nogometaši madridskega Reala so v 20. krogu španske La lige prikazali eno boljših predstav v tej sezoni in na Santiagu Bernabeuu z 2:0 v derbiju kroga premagali Sevillo. Tekmo sta odločila gola Casemira in Luke Modrića. Real se je z enajsto zmago sezone zavihtel na tretje mesto.

Luka Modrić FOTO: AP Viniciusje prvi sprožil nevaren strel proti vratom Sevillev šesti minuti tekme, a mu je Tomaš Vaclikstrel ubranil. Sevilla je prvič zapretila v 22. minuti tekme, ko je zlato priložnost za goste imel Sergio Escudero, a je z ugodnega položaja z levico meril mimo vrat in zadel le zunanji del mreže Realovih vrat. Po minutah zatišja je v zaključku prvega polčasa, natančneje v sodnikovem dodatku, z velike razdalje še enkrat sprožil Vinicius, a je Vaclik strel mlademu Brazilcu znova ubranil. Tudi v drugem polčasu je prvi na vrata gostov sprožil Vinicius, ki svojo minutažo pod vodstvom Santiaga Solarija odlično izkorišča. Tokrat je v 52. minuti meril mimo vrat. Dobrih pet minut kasneje je poskusil šeLuka Modrić, a je bil Vaclik znova dobro postavljen. Češkega vratarja je v 67. minuti rešila prečka, ko je s strelom z razdalje sprožil Dani Ceballos. Ob strelu Casemira z roba kazenskega prostora v zgornji desni kot Vaclikovih vrat v 78. minuti pa je bil češki vratar nemočen. Žoge se je sicer dotaknil, a je ta našla pot v mrežo. Modrić je v sodnikovem dodatku postavil končnih 2:0, ko je v slogu 'špice' ukradel žogo Danielu Carricu in sam stekel proti Vacliku ter ga zanesljivo premagal. Izid:

Real Madrid- Sevilla 2:0(0:0)

Casemiro 78., Modrić 90+2.