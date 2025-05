Real trepetal za zmago proti Celti, a vendarle vpisal tri točke

Gostje so pogumno začeli tudi proti Madridčanom in pokazali, da se nasprotnika niso ustrašili, vendar so galaktiki hitro dali vedeti, da presenečenja na domači zelenici ne bodo dopustili. V 33. minuti je mrežo zatresel Arda Guler , ki je tokrat dobil priložnost zaigrati v prvi postavi. Mladi Turek je večino dela opravil sam, izvedel je kot in nato po podaji Lucasa Vazqueza neubranljivo sprožil z razdalje.

Čeprav je tudi Celta imela svoje priložnosti, je Realu po zadetku Gulerja steklo v napadu, še pred koncem prvega polčasa je izid na 2:0 povišal Kylian Mbappe. V protinapad ga je poslal Jude Bellingham, Francoz si je žogo pripeljal do roba kazenskega prostora, od tam pa natančno meril proti vratom Celte. Mbappe je bil znova natančen v 48. minuti, tudi tokrat je šlo za protinapad, s podajo pa se je izkazal strelec prvega zadetka Guler.

Madridčani so se po vodstvu s 3:0 sprostili, kar so nogometaši Celte znali izkoristiti. Prvi gol za goste jev 69. minuti zadel Javi Rodriguez, Galicijčani pa so nato začutili svojo priložnost in le sedem minut kasneje znižali na 3:2, upanje za preobrat je v vrste Celte vnesel Williot Swedberg.

Gostje so dobili krila in postali izjemno nevarni, zapretili so tudi iz protinapadov, a je obramba Reala na čelu s Thibautom Courtoisem uspela zdržati pritisk Celte in priti do četrte zaporedne prvenstvene zmage ter pomembnih treh točk.