Real tudi po vročem mestnem derbiju ostaja neporažen in na vrhu lestvice

Nogometaši Real Madrida nadaljujejo niz zmag na začetku sezone. Na Wandi Metropolitano so premagali Atletico Madrid z 2:1 in vpisali deveto zaporedno zmago oziroma šesto v španskem prvenstvu. Za goste sta v polno merila Rodrygo v 18. in Federico Valverde v 36. minuti, za domačine pa Mario Hermoso v 83. minuti.

Slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak, ki se je po štirinajstdnevni odsotnosti zaradi poškodbe vrnil med vratnici, je moral na prvem mestnem derbiju sezone dvakrat po žogo v svojo mrežo. Prvič že v 18. minuti, ko je zadel Rodrygo, drugič pa v 36. minuti Federico Valverde. Končni izid tekme je v 83. minuti postavil Mario Hermoso., ki pa je bil nato v sodnikovem podaljšku zaradi drugega rumenega kartona v le nekaj minutah izključen. Real Madrid ima po šestih tekmah 18 točk, dve več od Barcelone, ki je v soboto doma premagala Elche s 3:0, ter še eno več od Betisa, ki ima pet zmag in poraz. Po reprezentančnem premoru v začetku oktobra bo Atletico Madrid gostoval pri Sevilli, ki je v uvodnih šestih krogih zabeležila le eno zmago, Real Madrid bo gostil Osasuno, Barcelono pa čaka pot na Mallorco.