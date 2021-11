Real v drugem polčasu zmlel Granado, Vinicius že pri osmem golu sezone v La Ligi

Madridski Real z ekipo Granade, ki po tretjini prvenstva domuje pri dnu ligaške lestvice, tokrat ni imel pretiranih težav. Na začetku so galaktiki hitro povedli z 2:0, potem ko sta v 19. in 25. minuti zadela Marco Asensio in Nacho Fernandez. Nato so sledile malce slabše minute gostujoče zasedbe in manj prepričljiva igra belega baleta v obrambi, kar so domačini znali izkoristiti prek 23-letnega Kolumbijca Luisa Suareza. Slednji je v 34. minuti z golom približal Granado na 1:2, a do izenačenja domačini niso zmogli.