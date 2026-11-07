Real v gosteh zlahka odpravil Valencio

Real Madrid je v Valencii dosegel osmo zaporedno zmago v vseh tekmovanjih, nazadnje je izgubil v španskem prvenstvu 20. septembra proti Atletico Madridu, tako da se je ob tekmi več na vrhu razpredelnice izenačil z Barcelono, ki jo v nedeljo zvečer v Madridu čaka derbi kroga z Atletico Madridom.

Madridčani niso imeli težav s predzadnjo ekipo La Lige. V prvem polčasu sta v polno zadela Federico Valverde in Arda Güler, v drugem pa je bil natančen še Kylian Mbappe. Danes je nastopil Espanyol in pod vodstvom novega stratega Ederja Sarabie doma remiziral 0:0 z Deportivom iz La Corune. Slovenski branilec Vanja Drkušić je v igro vstopil v 87. minuti.

Brez golov se je končala tudi petkova tekma med Sevillo in Alavesom, remi 1:1 so videli prav tako gledalci v Pamploni proti Athletic Bilbau, Racing Santander pa je v gosteh premagal Malago z 2:1.