Real v gosteh zlahka odpravil Valencio

Real Madrid je v Valencii dosegel osmo zaporedno zmago v vseh tekmovanjih, nazadnje je izgubil v španskem prvenstvu 20. septembra proti Atletico Madridu, tako da se je ob tekmi več na vrhu razpredelnice izenačil z Barcelono, ki jo v nedeljo zvečer v Madridu čaka derbi kroga z Atletico Madridom.
Madridčani niso imeli težav s predzadnjo ekipo La Lige. V prvem polčasu sta v polno zadela Federico Valverde in Arda Güler, v drugem pa je bil natančen še Kylian Mbappe. Danes je nastopil Espanyol in pod vodstvom novega stratega Ederja Sarabie doma remiziral 0:0 z Deportivom iz La Corune. Slovenski branilec Vanja Drkušić je v igro vstopil v 87. minuti.
Brez golov se je končala tudi petkova tekma med Sevillo in Alavesom, remi 1:1 so videli prav tako gledalci v Pamploni proti Athletic Bilbau, Racing Santander pa je v gosteh premagal Malago z 2:1.
Izidi španske LaLige, 7. november:
Malaga - Racing Santander 1:2 (1:0)
Espanyol - Deportivo 0:0
(Vanja Drkušić je igral od 87. minute za Espanyol)
Osasuna - Athletic Bilbao 1:1 (0:0)
Valencia - Real Madrid 0:3 (0:2)
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