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Nogomet

Real v gosteh zlahka odpravil Valencio

Valencia, 07. 11. 2026 23.30 pred 14 urami 1 min branja 73

Avtor:
STA
Valencia - Real Madrid

Dvanajsti krog španskega prvenstva je bil v znamenju slovesa od nesrečno preminulega nogometaša Jesusa de Miguela, ki je v torek umrl po hudem trčenju z vratarjem nasprotne ekipe med tekmo španske druge lige. Vsa srečanja prve in druge lige so bila za eno minuto prekinjena v deveti minuti v spomin na igralca, ki je nosil dres s številko 9.

Vsi igralci so pred tekmo nosili majico v čast tragično preminulemu Jesus de Miguelu
Vsi igralci so pred tekmo nosili majico v čast tragično preminulemu Jesus de Miguelu
FOTO: Profimedia

Real Madrid je v Valencii dosegel osmo zaporedno zmago v vseh tekmovanjih, nazadnje je izgubil v španskem prvenstvu 20. septembra proti Atletico Madridu, tako da se je ob tekmi več na vrhu razpredelnice izenačil z Barcelono, ki jo v nedeljo zvečer v Madridu čaka derbi kroga z Atletico Madridom.

Madridčani niso imeli težav s predzadnjo ekipo La Lige. V prvem polčasu sta v polno zadela Federico Valverde in Arda Güler, v drugem pa je bil natančen še Kylian Mbappe. Danes je nastopil Espanyol in pod vodstvom novega stratega Ederja Sarabie doma remiziral 0:0 z Deportivom iz La Corune. Slovenski branilec Vanja Drkušić je v igro vstopil v 87. minuti.

Brez golov se je končala tudi petkova tekma med Sevillo in Alavesom, remi 1:1 so videli prav tako gledalci v Pamploni proti Athletic Bilbau, Racing Santander pa je v gosteh premagal Malago z 2:1.

Izidi španske LaLige, 7. november:

Malaga - Racing Santander 1:2 (1:0)

Espanyol - Deportivo 0:0

(Vanja Drkušić je igral od 87. minute za Espanyol)

Osasuna - Athletic Bilbao 1:1 (0:0)

Valencia - Real Madrid 0:3 (0:2)

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KOMENTARJI73

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cripstoned
08. 11. 2026 14.03
V 12 krogih LALIGE NEGREIRA je nad igralci reala bilo storjenih 171 prekrskov kar pomeni skoraj 15 prekrskov na tekmo...samo 1 rdec karton in 33 rumenih kartonov so prejeli nasprotniki reala...vemo pa da bi morali imeti nasprotnimi najmanj 4 rdece kartone in 50+ rumenih kartonov...LALIGA NEGREIRA..
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+2
3 1
REAList7
08. 11. 2026 13.31
Nekateri barcelonarji so tako zelo zaslepljeni od sovraštva proti Realu, da trdijo, da tisto odkrivanje Maffea v hrbet Mabbapeja ni bil prekršek, spotikanje Gaye, pa da ni bilo za rdeči karton. ArchivoVAR je analiziral obe situaciji in ugotovil, da je glavni sodnik pravilno odsodil. Pri tem pa naj povem, da so igralci Valencie celotno tekmo ob prekinitvah brcali in metali stran žoge Realu, pri čemer niso prejeli niti enega rumenega kartona. Camavinga je za eno takšno dejanje v polfinalu LP prejel drugi rumeni karton in bil izključen, Real pa je posledično izpadel. In še to, Valencia je včeraj storila 23 prekrškov, proti barceloni jih je na svojem stadionu storila zgolj 7. Njihovo povprečje je skoraj 14 na tekmo. Torej, proti Realu so storili skoraj 2x več prekrškov od povprečja, proti barceloni 2x manj.
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+2
4 2
Virtom
08. 11. 2026 12.59
Ampak resno. Real je v tej sezoni doživel 2 poraza, pa še to zaradi sodnikov, sicer je bil konkretno boljši. Vse ostale tekme je nasprotnike razbil. V ligi smo že igrali vsaj 1x proti vsem težjim nasprotnik ( varcelona je težja zaradi sodnikov ) in zdaj imamo lažje. Igra pa Real tudi bolje kot na začetku, tako da moja napoved so 4 remiji brez poraza, do konca sezone v la ligi. V LP pa smo tudi 100% in edina konkurenca nam je PSG, ampak mislim, da se jim bo preveč poznala odsotnost Kvare. Doma pa kot že napisano brez konkurence. 6 lovorik v sezoni - prihajamo.
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+3
6 3
Virtom
08. 11. 2026 12.44
Me pa prav zanima če bodo sodniki danes tudi naklonjeni atleticu, kot so bili proti Realu.
Odgovori
+1
5 4
REAList7
08. 11. 2026 12.48
Hahah, janezek, pa ti si tisti, ki že cel dan joče tu 🤡😂
Odgovori
+2
6 4
26250440
08. 11. 2026 13.10
Realist,a to si prebral na tvojem IA profilu?
Odgovori
-3
2 5
Virtom
08. 11. 2026 12.34
Zmagovalnem pohodu Reala preprosto ni videti konca. Guller počasi postaja glavni kandidat za zlato žogo. Diomande gara tudi v obrambi. Mbappe je seveda spet zadel. Muri era se je začela ooo ja. Meljemo vse pred seboj. HALA MADRID
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+2
6 4
REAList7
08. 11. 2026 12.32
štajerski janezek 08. 11. 2026 10.04 Za zacetek. Rdeci je bil cisti? Al pa prekrsek ko je bil prosti strel za gol na 1:0?
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+1
5 4
REAList7
08. 11. 2026 12.42
A se ti hecaš? Ni bil čisti rdeči to? Od kdaj pa ni čisti rdeči, ko gre igralec evidentno v noge nasprotniku, ko je ta že pobegnil, pri tem pa je to bil zadnji igralec Valencie? Še vaš komentator se ni nič pritoževal nad to odločitvijo. Prekršek nad Mbappejem za 1:0 tudi ni bil po tvojem mnenju, zakaj ne? Od kdaj se ne piska prekršek, ko si pred nasprotnikom, želiš sprejeti žogo in te potem z vso silo ta porine od zadaj v hrbet? Če bi Valencia igrala tako "borbeno" vsako tekmo, kot jo je včeraj, bi bili dosti višje na lestvici. Sodnik pa bi glede na včerajšnje prekrške moral pokazati veliko več rumenih kartonov. In kot sem rekel, Camavinga je bil izključen na polfinalni tekmi LP, ker je vrgel žogo po pisku sodnika, zaradi česar je nato Real izpadel. Ne pravim, da je sodnik Vinčić naredil napako, je pa bil absolutno zelo strog, glede na to, koliko takšnih situacij se igralci na vsaki tekmi poslužujejo. Včeraj recimo so to igralci Valencie počeli praktično celotno tekmo, prejeli pa niso niti enega rumenega kartona. Sramotno kakšna dvojna merila.
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+1
5 4
REAList7
08. 11. 2026 12.51
HAHAHAHA, in kakšna je razlika, če ga je po tvojem zgolj spotaknil, pri tem pa je bil zadnji obrambni igralec Valencije? A ni to rdeči karton? Še dobro, da je Mbappe vsaj malo odskočil, če ne bi se to zanj znalo precej slabše končati.
Odgovori
+3
5 2
štajerski janezek
08. 11. 2026 12.56
Zadnji igralec na sredini ob aut liniji... resen si ja 🤣🤣🤣🤣
Odgovori
+0
4 4
REAList7
08. 11. 2026 13.25
Pa saj ne vem kako naj sploh odreagiram na tvoje komentarje. Mislim, eni ste tako zelo zaslepljeni in sovražno nastrojeni, da ne boste priznali še tako čiste situacije. Ne premoreš niti kančka objektivnosti. Še ArchivoVAR je zapisal, da je to bil rdeči karton. Brez veze se sploh trudim s teboj pogovarjati, res.
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+4
5 1
štajerski janezek
08. 11. 2026 12.29
Crispi... prvi prekršek. Se spomnis ko je Carvajal se huje ordinil Aroua in to v kazenske. Takrat si govoril da to ni prekrsek... :) smešen si!
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-2
4 6
26250440
08. 11. 2026 12.32
Dajmo se spomnit rajš el classica in odrivanje Rudigerja..On je v svojem kazenskem prostoru odrinil Fermina precej močneje kot je Maffeo Mbappeja...lopovi...
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-1
4 5
REAList7
08. 11. 2026 12.48
Raje se ne spominjajta el classicov, ker so v veliki večini primerov sodniki zelo dobro skrbeli za barcelono. Ko pa je bilo sojenje na nivoju, potem pa se je videlo, kako ubogi ste vi v bistvu. In tako je tudi v LP. Tam sodijo bistveno kakovostnejši sodniki kot v Španiji, zato pa je že suša več kot desetletje. Čim pride malo boljši nasprotnik, barca takoj kloni. Dobri ste edino v znašanju proti manjšim klubom.
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+1
5 4
26250440
08. 11. 2026 13.11
Imaš prav,5-0 in 2-6 je bil rezultat proti tistim ki še tretjeligaša ne more premagat..
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-2
2 4
drimtim
08. 11. 2026 11.34
Obsedeni hejterji Barse namesto da bi se veselili treh točk in pretepaških vložkov svojih idolov nabijajo nebuloze o Barsini tekmi.
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-1
8 9
Loptass
08. 11. 2026 11.53
Prvenstvo ima 38 kol in oni vseh 38 jočejo o sodnikih in Negreiri. Po dvakrat na kolo. Po vsaki Realovi in vsaki Barcini tekmi. Potem pa isti vsakega toliko časa pametujejo drugim-nam, da jočemo o sodniki in da oni niso taki. Sodijo pa jim bluetooth penale ipd. 🤡
Odgovori
-3
6 9
cripstoned
08. 11. 2026 11.54
Hejterji ropalone??? Ahahahaahha...smesni ste farsici...kako bo vas klub imel hejterje ce pa niste najboljsi spanski klub vseh casov v evropi pa vas ni niti med top 5.klubi hahahahaha...farsici, farsici spet pisete neke svoje nebuloze iz svojega nerealnega sveta...jasno pa je zakaj se vas sovrazi ker ste podporniki dalec najbolj umazanega in koruptivnega kluba ki bsakodnevno zavajajo in lazejo glede reala...zato pa vas kripsi sezuje vsakic ko se prikaze hahahahahaa
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+5
10 5
bububu123
08. 11. 2026 12.03
niste niti prvi v mestu 😁😁😁
Odgovori
+2
6 4
cripstoned
08. 11. 2026 13.56
Bububu...slaba provokacija...atletiko je vecno 2.v mestu tako kot je ropalona vecno 2. v spaniji...
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+1
1 0
zapiramvamustaaa
08. 11. 2026 11.30
Real Madrid je brez Vinija daleč najboljša ekipa na svetu.Ne Psg ne Bayern ne Arsenal ne City jih ne premagajo ko igrajo brez Vinija💪💎👑☝️
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+3
10 7
štajerski janezek
08. 11. 2026 12.26
Zlata žoga Vini?
Odgovori
-2
2 4
Loptass
08. 11. 2026 11.30
Čestitke za zmago proti velesili na 19. mestu lestvice in čestitke za novo afero z elementi nasilja, ki se je zgodila v tunelu in kjer seveda Rudiger in Bellingham nista nič kriva. In čestitke, da po 12. kolu, nekateri že 12. jočete o sodnikih in Negreiri. Tudi proti 19. ekipi ne gre brez tega.
Odgovori
-2
8 10
drimtim
08. 11. 2026 11.35
Kakšni kekci če se ne pretepajo med sabo pa druge.
Odgovori
-2
7 9
bububu123
08. 11. 2026 11.28
kako pa kaj pretepači??
Odgovori
-6
4 10
NoriSušan
08. 11. 2026 11.18
a so pol zdej že prvaki? sej smo že globoko v novembru
Odgovori
-5
4 9
friki24
08. 11. 2026 10.55
Valencia, ki jo je Barca na istem stadiona razbila 5:0. Valencia, ki je na poti v 2. ligo. Vse razn zmage bi blo presenecenje..Bomo vidl kako bodo funkcioneral zdj po pavzi, ko se zdrahar vrne v ekipo. To se je vidl proti grkom, ko so se komi resl nakonc
Odgovori
-6
5 11
Nejc Lola
08. 11. 2026 11.02
Si vesel enostavne zmage reala vceraj ane👍😁
Odgovori
+5
10 5
cripstoned
08. 11. 2026 11.21
Valencia je vceraj igrala kot da je finale lige prvakov ...kar 26 prekrskov od tega najmanj 8brutalnih...proti ropaloni pa samo 7 prekrskov....VSE JASNO... v kolikor bi igrala valencia proti ropaloni tako kot je vxeraj proti realu bi ropalona izgubila tekmo..dvojna merila na steroidih dragi farsiici...upajte samo da danes ne bo atletiko igral enako kot na zadnjem madrilenhu in da bo imel sodnike na svoji strani ker potem 3 tock pac ne bo...
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+4
9 5
Nejc Lola
08. 11. 2026 10.12
Danes pa padajo tocke barci atleticu ali obojim… superca za real👍👍👍
Odgovori
+3
11 8
cripstoned
08. 11. 2026 10.16
Danes bo bratski atletiku prepustil vse 3 tocke ropaloni...ne bi bilo prvic niti zadnjic..pravtako komaj cakam da vidim ali bodo enako grobo sli v tekmo proti bratski ropaloni kot so proti realu...tako so bili glasni farsici ko so sodniki pokradli real proti atletiku in so celo opravicevali abnormalne grobe starte atletika nad igralci reala....pa da vidimo kako bo stanje danes hahahahaha...
Odgovori
+5
11 6
NoriSušan
08. 11. 2026 11.17
ker je že usrandrid na lestvici
Odgovori
-5
3 8
Nejc Lola
08. 11. 2026 10.11
Se en dober trening za real vceraj👍👍👍
Odgovori
+5
11 6
Nejc Lola
08. 11. 2026 10.10
Najboljsi klub na svetuuuuu
Odgovori
+4
11 7
manucao
08. 11. 2026 10.29
Brez konkurence.
Odgovori
+3
10 7
NoriSušan
08. 11. 2026 11.19
se pravi en komentar najbolši na svetu drug brez konkurence... a to pomeni da ste prvi na lestvici in že prvaki potem??
Odgovori
-5
3 8
cripstoned
08. 11. 2026 10.09
Vsekakor vceraj tekma proti violenciji ena tistih tekem na kateri moras pokazati vec kot le nogometno znanje... real se vceraj ni boril le proti violenciji ampak tudi proti izjemni grobosti, nenehnimi prekrski in provokacijami ter sodniku ki je vse to mirno dopuscal+ domacem pritisku in provokacijah iz tribun...zato si vceraj vsak igralec reala zasluzi spostovanje! Taksne tekme se dobivajo z znacajem, enotnostjo in zmagovalno miselnostjo...in to je poleg nogometnega znanja vceraj bilo zelo, zelo ocitno....se zdalec ni to bila lahka zmaga kot ste dali v naslov...
Odgovori
+3
10 7
manucao
08. 11. 2026 10.03
Povzetek Louisa Figa: Arda Guler je poseben, ne muči se z doseganjem golov, preprosto je neverjeten. Ima magnetne noge, sprejema žogo in jo prebija mimo obrambe Valencie, kot da bi bil Lionel Messi. To je neverjetno! Vidim veliko kemije med njim, Yanom Diomandejem, Judeom Bellinghamom in Kylianom Mbappejem. Dobro se povezuje tudi s Tchouamenijem in Bernardom Silvo iz vezne vrste. Pred njim je svetla prihodnost. Jose Mourinho je v svoji prvi sezoni resnično izvlekel najboljše iz garderobe Real Madrida. Klub se postopoma vrača na vrh. Hvala Posebnemu za njegov neverjeten vpliv doslej.
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+6
11 5
Lucky
08. 11. 2026 10.17
Torej se prebija mimo kot Messi in ne kot Ronaldo?
Odgovori
-6
5 11
cripstoned
08. 11. 2026 10.22
Prebija se kot infantino z argentino hahahahahaha
Odgovori
+5
10 5
manucao
08. 11. 2026 10.01
Povzeto (za hajterčke): Rodri na 4 velikih tekmah: na klopi proti PSG-ju, slab nastop proti Real Madridu, poškodba proti Aston Villi in odsotnost proti Atlético Madridu.« Podpis za 70 milijonov evrov in plača 30 milijonov evrov, kakšni krogli se je izognil Real Madrid!!
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+4
11 7
NoriSušan
08. 11. 2026 11.19
izogiba se tudi prvemu mestu na lestvici in trofejam že nekaj časa
Odgovori
-6
1 7
manucao
08. 11. 2026 09.24
Pri napretku v igri Reala je seveda glavno vlogo dobil Special one. Dobro zna postavit moštvo proti različnim ekipam. Vidijo se njegove velike izkušnje in znanje. Mourinho bo tale Real spet postavil na prestol. Igra je v zadnjem času bolj čvrsta in organizirana.Konate je spet v zelo dobri formi. Valverde pa zabija na skoraj vsaki tekmi.Za Ardo pa sploh ni potrebno izgubljati besed.
Odgovori
+7
14 7
NoriSušan
08. 11. 2026 11.20
res ne bomo zgublali besed niste prvi in ne prvaki
Odgovori
-5
2 7
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