Real v izdihljajih mestnega derbija do (srečne) točke proti Atleticu

Zasedba Diega Simeonejaje v derbi 26. kroga španskega prvenstva krenila odločno z veliko željo po zmagi, ki bi jo točkovno znova nekoliko oddaljila od najbližjih zasledovalcev, mestnega rivala Reala in Barcelone, ki se je s sobotno zmago v Pamploni z odigrano tekmo več približala Atleticu na vsega tri točke zaostanka. Tokrat je bila zvezna vrsta 13-kratnih evropskih klubskih prvakov v podrejenem položaju, saj so Marcos Llorente, Koke in Lemar povsem zasenčili bolj izkušeno Realovo trojico Luko Modrića, Tonija Kroosa in Casemira. Čeprav je bil slednji še najbolj dejaven na sredini igrišča pri Realu, v prvem polčasu ni uspel razbiti ritma igre domačega moštva, ki je že v 14. minuti izpeljalo lepo akcijo prek omenjenega Llorenteja, ta je z roba kazenskega prostora lepo videl vtekajočega Luisa Suareza, ki je mojstrsko zadel za zasluženo vodstvo 'colchonerosov' z 1:0.

'Atleti' so bili predvsem v prvem polčasu vsaj za razred boljši tekmec, z malce več kombinatorike in preudarnosti v zaključkih akcij pa bi lahko že na odmor odšli z večjo prednostjo. Morda bi temu bilo tako, če Simeone ne bi pustil na klopi za rezervne nogometaše napadalno bolj nadarjenega Joaa Felixa in v igro poslal tekaško orientiranega Angela Correo. Zato se je Atletico zanašal predvsem na trenutke navdiha Luisa Suareza, ki so mu v drugi polovici drugega dela igre že vidno pošle moči.