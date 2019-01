Real v nuji po napadalcu pripravlja milijonsko ponudbo za Piatka

Španski časnik AS je stopil v kontakt z njegovim zastopnikom, ki je potrdil, da so prvi pogovori med Realom in Genoo že stekli. Uradne ponudbe v obliki več deset milijonov Madridčani sicer za 23-letnika še niso poslal, dodajajo. Viri blizu italijanskega kluba naj bi madridskemu časniku zaupali tudi to, da se za Piatka zanima kar precejšnje število velikih klubov, a nihče na papir še ni zlil konkretne ponudbe. Zanj naj bi se po poročanju SER Deportivos zanimala tudi Atletico Madrid in Borussia Dortmund.

STATISTIKA

AS še piše, da Italijani želijo Piatka v svojih vrstah zadržati vsaj do junija, a bi se ob dobri in primerni ponudbi seveda hitro lahko omehčali. Že so sicer dali vedeti, da drugi strelec italijanskega državnega prvenstva – s 13 goli na 19 tekmah zaostaja le za Cristianom Ronaldom – ne bo poceni, saj si želijo vsaj 50 milijonov evrov.