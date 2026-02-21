Naslovnica
Nogomet

Real v zadnjih minutah poražen na gostovanju pri Osasuni

21. 02. 2026

Avtor:
Lu.M STA
Osasuna - Real Madrid

Real Madrid je tako potem, ko je v prejšnjem tednu prevzel vrh španskega prvenstva, presenetljivo izgubil proti Osasuni. Domačini so do vseh treh točk prišli po poznem zadetku Raula Garcie. Z morebitno nedeljsko zmago bi se Barcelona lahko znova zavihtela na vrh španske La Lige.

Osasuna - Real Madrid
Osasuna - Real Madrid
FOTO: Profimedia

V zelo izenačenem obračunu v Pamploni so domačini presenetljivo premagali Real in se zavihteli na deveto mesto prvenstvene lestvice. V prvem polčasu so domači po posredovanju sobe za VAR, potem ko je vratar Thibaut Courtois pohodil Anteja Budimirja, dobili enajstmetrovko. Izkušeni Hrvat jo je izvedel sam in Belgijca v vratih Madridčanov za 12. zadetek v sezoni poslal v napačno stran. Madridčani so v drugem delu napadli in v 73. minuti izenačili, potem ko je sijajen prodor Federica Valverdeja in njegov poznejši predložek pred vrati v zadetek spremenil Vinicius.

Ko se je že zdelo, da bo prišlo do delitve točk, so domači udarili še enkrat. Po preigravanju v kazenskem prostoru je zadel Raul Garcia. Sodniki na zelenici so sprva zaradi prepovedanega položaja zadetek razveljavili, nato pa po posredovanju sobe za VAR odločitev spremenili, saj je bil Garcia pri teku v prostor pravočasen.

Slavje nogometašev Osasune
Slavje nogometašev Osasune
FOTO: Profimedia

Real ima po šele tretjem porazu v sezoni na vrhu 60 točk, dve manj je zbrala Barcelona, ki bo v nedeljo gostila Levante. Na tretjem mestu je z 48 točkami Villarreal, ki bo prav tako v nedeljo gostil Valencio.

Izidi španske La Lige, 21. februar:

Real Sociedad - Oviedo 3:3 (0:0)

Betis - Rayo Vallecano 1:1 (1:1)

Osasuna - Real Madrid 2:1 (1:0)

laliga real madrid osasuna poraz

Drama v Stožicah: Olimpija s pozno enajstmetrovko do remija proti Kopru

KOMENTARJI24

Joško s Krasa
21. 02. 2026 21.07
Slabo,predvsem nerazumljive menjave Arbeloe so glavni razlog za poraz. Valverdeja menjat?!?! Ne gre. Čestitke Osasuni.
Odgovori
+1
1 0
NoriSušan
21. 02. 2026 21.06
Zdej pa jutr zmagat in nazaj na zasluženo na prvo mesto.
Odgovori
0 0
NoriSušan
21. 02. 2026 21.04
a gremo vsi skupej. Uno dos tres-HAHAHAHAH MADRID
Odgovori
+2
2 0
ledr
21. 02. 2026 21.00
Kakšen večer, kakšna zmaga??? PORAZ REALA!!! :) :) :)
Odgovori
+1
1 0
NoriSušan
21. 02. 2026 21.04
Zgodovinska
Odgovori
+1
1 0
manucao
21. 02. 2026 21.00
Zaslužen poraz.Obupno slab Asensio,neviden Mbappe. Ostali tudi zelo slabi. S tako igro bo tudi proti Benfici zelo težko napredovati v naslednji krog.
Odgovori
-1
2 3
NoriSušan
21. 02. 2026 21.04
A niste najbolši klub na svetu, Mpabbe najbolši igralc na svetu, a ne boste dobil lige in lige prvakov?
Odgovori
+2
2 0
Loptass
21. 02. 2026 20.59
Pogledal sem gole in danes se je točno videlo, zakaj VAR največkrat posreduje na škodo Reala. Pri obeh situacijah (penalu in golu za Osasuno), je glavni sodnik (povsem napačno) odločil v korist Reala. In najbrž sodnik zaradi kazni VAR sodnikom iz Barcine tekme z Girono, ni upal, da se pri situacijah danes ne bi vključil. Plus mimogrede Curtoas je bil ob prekršku zadnji igralec. Če ne bi bilo prekrška, bi igralec Osasune, šel mimo in žogo potisnil v prazen gol....vemo kaj to pomeni glede kartona.
Odgovori
+3
3 0
NoriSušan
21. 02. 2026 21.03
Smrdi a ne k te oropajo sodniki
Odgovori
+1
1 0
Joško s Krasa
21. 02. 2026 21.04
Žogass pojma nimaš o pravilih. Curtua bi rdeč karton dobil,če bi bil izven 16m prostora,a veš zakaj? Zato ker je vratar!!
Odgovori
0 0
NoriSušan
21. 02. 2026 21.05
Joškec nima veze ker so vas itak nadigral tko da nam ne igra vloge. Pa drugo nauči se razbrati sarkazem
Odgovori
0 0
cripstoned
21. 02. 2026 20.59
Farsici pljuvajo po prvaku lalige negreirea za sezono 25/26 pa se tega niti ne zavedajo hahahahaha
Odgovori
-4
1 5
NoriSušan
21. 02. 2026 21.03
Kdo je aktualni prvak lalige in ne namišljeni??
Odgovori
+4
4 0
cripstoned
21. 02. 2026 20.58
Jutri pa rojas za svojo ropalono proti levanteju ...ropalona spet na 1.mesto tocka prednosti...4kroge pred koncem pa real sredi legla kriminala pobere spansko kanto...zapomnite si moje besede kot vedno...
Odgovori
-3
1 4
NoriSušan
21. 02. 2026 21.02
in se je začel haha. kripl lih vas osasuna oprala poleg celte albaceteja itd in ti sanjaš ligo prvakov in la ligo. Da ne omenim Trubina
Odgovori
+3
3 0
cripstoned
21. 02. 2026 20.56
Arbeloa krivec, povsem je zgresil z menjavami, diaz in ceballos sta v katastrofalnih formah...namesto da bi lovili zmago je ceballos storil napako, osasuna je to izkoristila in zmagala....cestitke osasuni povsem zasluzena zmaga...farsici dajte si duska vecjega veselja pac ne boste dobili v nogometu kot pa poraz reala hahahahaha
Odgovori
-2
3 5
NoriSušan
21. 02. 2026 20.59
no vsaj en na tri četrt ta prav komentar iz tvoje strani. Kot pa vidiš smo gledali tekmo in se gre samo da je bila igra poštena. Zato se strinjamo. Končno so bili tudi sodniki na mestu.
Odgovori
-1
0 1
NoriSušan
21. 02. 2026 20.52
Zaslužena zmaga povsem nadigrali Real. Budimir zasluženo MVP. Večinoma res dobra in gledljiva tekma.
Odgovori
+4
5 1
štajerski janezek
21. 02. 2026 20.53
Morem priznat da je Osasuna res lwpo igrala.
Odgovori
+5
5 0
NoriSušan
21. 02. 2026 20.54
Čist so jih nadigral. Nasplošno pa kr napeta tekma in za gledat
Odgovori
+5
5 0
štajerski janezek
21. 02. 2026 20.56
Se strinjam :) je pa bli Vinija zanimo spremljat. Spet dalec najbolj komentiral in se prepiral
Odgovori
+2
2 0
NoriSušan
21. 02. 2026 21.01
Hja ma zagon še iz Benfice sm ga opazu ja da je poskušu ampak končno sodniki na mestu
Odgovori
+2
2 0
Petarda10
21. 02. 2026 20.49
Ni penala ni vardrida heheheh
Odgovori
+6
7 1
NoriSušan
21. 02. 2026 20.52
Kdor visoko leta nizko pade
Odgovori
+4
4 0
bibaleze
