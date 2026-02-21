Real v zadnjih minutah poražen na gostovanju pri Osasuni

V zelo izenačenem obračunu v Pamploni so domačini presenetljivo premagali Real in se zavihteli na deveto mesto prvenstvene lestvice. V prvem polčasu so domači po posredovanju sobe za VAR, potem ko je vratar Thibaut Courtois pohodil Anteja Budimirja, dobili enajstmetrovko. Izkušeni Hrvat jo je izvedel sam in Belgijca v vratih Madridčanov za 12. zadetek v sezoni poslal v napačno stran. Madridčani so v drugem delu napadli in v 73. minuti izenačili, potem ko je sijajen prodor Federica Valverdeja in njegov poznejši predložek pred vrati v zadetek spremenil Vinicius.

Ko se je že zdelo, da bo prišlo do delitve točk, so domači udarili še enkrat. Po preigravanju v kazenskem prostoru je zadel Raul Garcia. Sodniki na zelenici so sprva zaradi prepovedanega položaja zadetek razveljavili, nato pa po posredovanju sobe za VAR odločitev spremenili, saj je bil Garcia pri teku v prostor pravočasen.