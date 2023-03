Real (večji del) prevladoval, a edini gol je zabila Barca

Na prvi tekmi polfinala španskega kraljevega pokala sta se v Madridu udarila večna nogometna tekmeca Real in Barcelona. Katalonci so slavili gostujočo zmago z 1:0. Edini gol je padel sredi prvega polčasa, ko je lastno mrežo zadel branilec Eder Militao. Povratna tekma bo čez mesec dni v Barceloni. V drugem polfinalu se merita Osasuna in Athletic iz Bilbaa. Po prvem dejanju so v prednosti nogometaši Osasune, ki so doma v Pamploni slavili z 1:0.

icon-expand Luka Modrić FOTO: AP

V katalonski prestolnici so bili pred serijo treh El clasicov v roku enega meseca kar zaskrbljeni. Čeprav je na lestvici španskega prvenstva Barcelona na vrhu s sedmimi točkami prednosti pred Real Madridom, je situacija v klubu vse prej kot rožnata. Pretekli teden so Katalonci doživeli boleč izpad iz Lige Evropa, ko jih je v playoffu za osmino finala izločil Manchester United. To je bil še drugi izpad iz evropskega tekmovanja za Barcelono v tej sezoni, potem ko so se morali posloviti že po skupinskem delu Lige prvakov, saj sta jo na lestvici skupine C prehitela Bayern in Inter Milan.

Pred nekaj dnevi je Barca doživela še en nepričakovan udarec. V španskem prvenstvu je z 0:1 izgubila proti Almerii, ki na lestvici zaseda komaj 15. mesto. A ne samo to.

Edini gol na tekmi je padel sredi prvega dela. Po strelu Francka Kessieja in obrambi Thibauta Courtoisa se je žoga od branilca Ederja Militaa odbila v madridska vrata.

V katalonski prestolnici se med drugim ubadajo tudi s slabim zdravstvenim stanjem ekipe. Na gostovanje na Santiago Bernabeu je Barca dopotovala brez treh glavnih orožij v napadu. Tako Robert Lewandowski kot Ousmane Dembele in Pedri so poškodovani. Ti trije nogometaši so v tej sezoni skupaj zabili 40 golov, od tega 25 Lewandowski, osem Dembele in sedem Pedri. Omenjeni so vprašljivi tudi za naslednji obračun z madridskim Realom v domačem prvenstvu čez dobra dva tedna. Real je na drugi strani pred kratkim osvojil svetovno klubsko prvenstvo, a v španskem prvenstvu zgolj remiziral v mestnem derbiju z Atleticom (1:1), večjih težav z odsotnostjo prvokategornikov pa trener galaktikov Carlo Ancelotti pred drugim El clasicom v sezoni ni imel.

icon-link Real Madrid vs Barcelona FOTO: Sofascore.com

V prvem polčasu dvoboja je imel Real od uvodne minute naprej veliko terensko pobudo in tudi nekaj zelo lepih priložnosti za gol, je je Barca svojo mrežo ohranila nedotaknjeno, ob zadetku Karim Benzemaja pa se je z dvignjeno zastavico "oglasil" stranski sodnik in upravičeno označil nedovoljen položaj Francoza.

Povratni polfinalni tekmi bosta odigrani v začetku prihodnjega meseca. Najprej bo 4. aprila na sporedu povratni obračun med Athleticom iz Bilbaa in Osasuno, dan kasneje pa še povratni El clasico.