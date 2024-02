'V garderobi Reala se vsak dan pogovarjajo o Mbappejevem prihodu'

Če bo do dogovora prišlo, bo Nasser El-Khelaifi prvi, ki bo za to izvedel. Bi se to lahko zgodilo kmalu? "Da. Obe strani menita, da bo Mbappe kmalu sporočil svojo odločitev, a točnega datuma še ne vemo. Ne junija ne julija, ampak kmalu. Vsi viri trdijo, da se bo to zgodilo kmalu," si je odgovoril Romano na svoje vprašanje.

"Real pripravlja vse podrobnosti za njegov prihod. Pomembno je vedeti, da bo imel Mbappe, četudi podpiše kot prost nogometaš, nižjo plačo kot trenutno v Parizu. To je zelo pomembno. Real noče odstopati od svojega stališča. Če Mbappe ne bo pristal, bodo iskali alternative," je pojasnil italijanski novinar in dodal, da pri Realu trdno verjamejo, da bo Mbappe kljub temu pristal na njihovo ponudbo.

Pri Realu so zelo optimistični, da jim bo uspelo prepričati Mbappeja. Ljudje blizu Florentina Pereza so prepričani, da je Mbappe pripravljen na prihod v Madrid. Zanimivo pa je, da bo 25-letnik v primeru selitve v špansko prestolnico očitno moral pristati na znižanje plače.

Galaktiki pričakujejo zvezdniško okrepitev

Če se bo odločil za Real, Mbappeja ob podpisu čaka bonus, katerega višina še zdaleč ni zanemarljiva. Pomembni viri iz Španije so sicer še ob koncu novembra in v začetku decembra trdili, da je selitev padla v vodo, ampak to ni res, trdi Romano in celo dodaja: "Tudi nogometaši prepričani, da bo klubu uspelo pripeljati Mbappeja. V garderobi Reala se vsak dan pogovarjajo o njegovem prihodu. Občutek imajo, da je prihod zelo blizu."

PSG že pripravil načrt

Kako pa bodo v primeru, da izgubijo svojega prvega zvezdnika, ravnali na Parku princev? "PSG že ima načrt, kako naj bi klub bil videti, če bo Mbappe zapustil Pariz. Uprava, trener in predsednik so že pripravili načrt, ker se zavedajo, da obstaja velika možnost za to. Ta načrt vključuje vsaj tri nogometaše, zagotovo vrhunskega napadalca in nogometaša na sredini igrišča," je zaključil Romano.