Ancelotti: Verjamem, da lahko osvojimo naslov, drugače bi bil sedaj na počitnicah

"Tukaj smo, da se borimo za vsak naslov, čisto do konca. Za zmago ... Moramo poskusiti. Če ne bo šlo, moramo pač razmišljati o naslednji sezoni," je bil pred prvo tekmo četrtfinala Lige prvakov proti Arsenalu jasen trener Real Madrida Carlo Ancelotti . "Dati moramo vse od sebe. Vse, kar zahtevam, je, da se dobro pripravimo na tekmo. In to smo tudi storili. Pred nami je zelo kompleksen nasprotnik ... Moramo imeti jasen pristop in vse izvesti, kot smo si zadali. Imamo 90 zelo pomembnih minut. Sicer ne bodo odločilne, saj nas čaka še ena tekma doma."

Real v letošnji sezoni igra po principu toplo-hladno in je večkrat tudi tarča številnih kritik. Tako je bilo tudi po zadnji prvenstveni tekmi, ki so jo izgubili proti Valencii. "Ne moremo razmišljati o kritikah glede naše igre vsake tri dni. Po tekmi z Valencio smo analizirali stvari in se dobro pripravili na to tekmo. Izkušnje so tukaj zelo pomembne. Da se ne bojiš takšnih tekem, da se dobro spopadaš s tem pritiskom, iz oči v oči. Zelo pomembno je imeti te izkušnje in igralce, ki so večkrat igrali na takšnih tekmah," še poudari Italijan.