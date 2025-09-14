Real z goloma Mbappeja in Gülerja do polnega izkupička v vroči Baskiji

Atletico je lovil in tudi ujel šele prvo zmago v sezoni ter priključek do ekip v zgornjem delu lestvice. Začetek je bil za Jana Oblaka in soigralce dober, po napaki gostujoče obrambe je že v deveti minuti zadel Pablo Barrios.

Gostje so nato vzpostavili ravnotežje in ob koncu prvega dela je Oblaka rešil tudi okvir gola. A je nato Nicolas Gonzalez v 52. minuti dosegel še drugi gol in Atleticu omogočil nekoliko lažje nadaljevanje. Za tretjega je poskrbel Clement Lenglet, a ni obveljal, ker je sodnik dosodil prekršek nad branilcem Villarreala.