Real z goloma Mbappeja in Gülerja do polnega izkupička v vroči Baskiji

Atletico je lovil in tudi ujel šele prvo zmago v sezoni ter priključek do ekip v zgornjem delu lestvice. Začetek je bil za Jana Oblaka in soigralce dober, po napaki gostujoče obrambe je že v deveti minuti zadel Pablo Barrios.
Gostje so nato vzpostavili ravnotežje in ob koncu prvega dela je Oblaka rešil tudi okvir gola. A je nato Nicolas Gonzalez v 52. minuti dosegel še drugi gol in Atleticu omogočil nekoliko lažje nadaljevanje. Za tretjega je poskrbel Clement Lenglet, a ni obveljal, ker je sodnik dosodil prekršek nad branilcem Villarreala.
Današnji poraženec je tako doživel prvi poraz v sezoni in ostal četrti, Atletico je skočil na deveto mesto. Popoldne je Real Madrid dosegel četrto zmago na četrti tekmi in je zdaj edini s stoodstotnim izkupičkom. Na vedno vročem gostovanju v Baskiji je madridska zasedba z goloma Kyliana Mbappeja in Arde Gülerja iz prvega polčasa odnesla poln plen, čeprav so gostje od končnice prvega dela igrali brez izključenega Deana Huijsena. Za domače je poraz v drugem polčasu ublažil Mikel Oyarzabal.
Priložnost, da bi obdržal korak z Realom na vrhu, pa je zapravil Athletic. Ta je doživel prvi poraz po treh zmagah, za nameček pa so si edini zadetek za tri točke Alavesa Baski zabili kar sami, avtogol je dosegel Alejandro Berenguer.
Špansko prvenstvo, 4. krog, izidi sobotnih tekem:
Getafe - Real Oviedo 2:0 (2:0)
Real Sociedad - Real Madrid 1:2 (0:2)
Athletic Bilbao - Alaves 0:1 (0:0)
Atletico Madrid - Villarreal 2:0 (1:0)
(Jan Oblak je branil celo tekmo za Atletico).
