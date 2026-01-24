Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Real z zmago na težkem gostovanju skočil na prvo mesto

Villarreal, 24. 01. 2026 22.49 pred 22 dnevi 1 min branja 164

Avtor:
L.M. STA
Vinicius Jr. in Kylian Mbappe

Madridski Real je prišel do izredno pomembne zmage na gostovanju pri četrtouvrščenemu Villarrealu. Beli balet se je z novimi tremi točkami vsaj začasno preselil na vrh španskega državnega prvenstva, Barcelono jutri čaka domača tekma proti Real Oviedu. Za kraljevi klub je oba zadetka na srečanju dosegel Francoz Kylian Mbappe.

Madridčani so vpisali šestnajsto zmago in imajo pred Barcelono, ki jo čaka dvoboj z zadnjeuvrščenim Oviedom, dve točki prednosti. Real Madrid je vodstvo izgubil konec novembra, ko je v 14. krogu remiziral z Girono.

Kylian Mbappe
Kylian Mbappe
FOTO: Profimedia

Po petem porazu Villarreala v sezoni je tudi postalo jasno, da sta v igri za naslov bolj ali manj le še Real Madrid in Barcelona. Današnji gostitelji imajo namreč ob tekmi manj osem točk zaostanka za Barcelono. Oba gola za Real Madrid je danes dosegel Kylian Mbappe, prvega na začetku drugega polčasa in drugega z bele točke v sodnikovem podaljšku. Francoski napadalec je tako že pri 21 zadetkih v tej sezoni La Lige.

Atletico Madrid bo imel v nedeljo priložnost za skok na tretje mesto, kjer je zaenkrat še Villarreal. Ob 14. uri bo gostil Mallorco.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Izidi španske La Lige, 24. januar:

Rayo Vallecano - Osasuna 1:3 (0:1)

Valencia - Espanyol 3:2 (1:0)

Sevilla - Athletic Bilbao 2:1 (1:1)

Villarreal - Real Madrid 0:2 (0:0)

real madrid villarreal laliga kylian mbappe
  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI164

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
NoriSušan
26. 01. 2026 17.22
A so še prvi. Al je spet negreira pa laliga varcelona?
Odgovori
0 0
Lucky
25. 01. 2026 19.38
Zapirač je izpadu totaln amater. Alonso je postavlu ultimate. A zapirač sploh ve, kk žoga zgleda?
Odgovori
+1
1 0
cripstoned
25. 01. 2026 18.11
Ahahahaha nova blamaza ropalone kljub zmagi...vrzes milijarde za stadion ..pride naliv in zgine 70% "navijacev" (turisti) ..ahahahahaha kaksna sramota od kluba...vazno da imajo laporta in lopovi v vip lozah streho..
Odgovori
-2
3 5
Maxx365
25. 01. 2026 18.27
S kakšnimi problemi se ti kekec beli obremenjuješ 🤣🤣🤣
Odgovori
+0
1 1
Vladimir.Krutov
25. 01. 2026 18.55
max....to je bolezen..
Odgovori
0 0
NoriSušan
26. 01. 2026 17.23
Kar ni tema pogovora. No ja usaj ni tok slabo d bi mogl koncerte met. In to ILEGALNO. Js sm mislu d so pošteni v Madridu
Odgovori
0 0
messibog
26. 01. 2026 17.24
ta kripsi je res bolan v glavi
Odgovori
0 0
Wolf85
25. 01. 2026 18.07
Profilko majster tvojih je 90 % komentarjev iz tvojih 12 profilov.nism vidu vecjega obsedenca od tebe.barca zastojn živi v tvoji glavi.tvoje mentalno zdravjem je pod velikim vprasanjem.ti si najboljši primer kako zgleda človek,ki nima življenja 🫡
Odgovori
+2
3 1
Loptass
25. 01. 2026 18.09
Ja je kr zrel za kaksno zdravstveno ustanovo. To ze en cas pisem. Ko ga hjebe.
Odgovori
+3
4 1
cripstoned
25. 01. 2026 18.18
Farsici in travmr hahahahahaha
Odgovori
-4
0 4
Loptass
25. 01. 2026 17.59
Mislim da bodo nekateri zahtevali menjavo Cesarja kot selektorja, ker Yamala naziva z najboljsim na svetu in komentatorja na Areni, ker ga naziva kot mojstra. Kak si lahko mojster, ce ne ruknes penala vsaj vsako drugo tekmo.
Odgovori
+1
4 3
Loptass
25. 01. 2026 17.55
Evo ti manucao....tak dolgo si dhrkal na Yamala danes....tu ga imas zdaj. Verjento je imel sreco.
Odgovori
+0
4 4
cripstoned
25. 01. 2026 17.44
Oviedo boljsi 1.polcas plus pokradeni za penal...2.polcas pa pocarski gol ropalone in takoj razpad sistema za oviedo...LALIGA NEGREIRA..
Odgovori
+0
3 3
NoriSušan
26. 01. 2026 17.24
To nima nobene logike. Se pravi kdaj se je potem Real razpadu prot Albaceteju, Celti, Arsenalu itd. Samo zato ker so gol dobil??
Odgovori
0 0
cripstoned
25. 01. 2026 17.40
Neverjetno kako kradejo v laligi negreira...real je preblizu, sodniska pomoc tudi proti zadnji ekipi iz lalige ki jih ke nadigrala v 1.polcasu...LALIGA NEGREIRA
Odgovori
-1
3 4
NoriSušan
26. 01. 2026 17.23
Ker Real pa seveda pošten
Odgovori
0 0
Gigson
25. 01. 2026 17.20
Ma kaksen penal golman orvi na zogi.
Odgovori
+0
4 4
Loptass
25. 01. 2026 17.33
Pa vidis da so bhudale. A sami brez stevilnih penalov niso v top3 lige. Vceraj so igrali rokomet, start s podplatom v nasprotnikovo nogo, nic sojeno. Se zrtve so. Ampak dejansko so zrtve. Psihicnega obolenja in obsedenosti
Odgovori
+1
4 3
cripstoned
25. 01. 2026 17.39
Niti ne ampak ok...farsici si tako ali tako morate lagati...munuera unicil tekmo...oviedo bi z penalom lahko sel v 2.polcas z vodstvom 1:0...tako pa je potem takoj dobil gol in tekme je konec...fuj ...in vi boste omenjali sodnike hahahahaha
Odgovori
+0
3 3
NoriSušan
26. 01. 2026 17.25
Se opravičujemo. A ni splošno znano da je 80% sodnikov fenov Reala. Torej?
Odgovori
0 0
Gigson
25. 01. 2026 17.14
Obupen 1 polcas barce.Upamo na boljse nadaljevanje.
Odgovori
-1
2 3
cripstoned
25. 01. 2026 17.07
45+1 oviedo oskodovan za cisti penal...prekrsek garcie nad igralcem ovideo...jasno brez penala...LALIGA NEGREIRA...se proti zadnji ekipi lalige morajo krasti in to doma hahahahahaha
Odgovori
+0
5 5
manucao
25. 01. 2026 17.15
Pa podarjen prosti strel za Barco kljub temu, da je golman prejel žogo znotraj KP. Zares ne vem kaj bi si želeli farsiči. To tekmo bodo sicer zmagali a igra šepa kljub temu, da imajo igralca za 350 mil.
Odgovori
-1
4 5
Maxx365
25. 01. 2026 18.30
ahahaha, runkla bela
Odgovori
+1
1 0
NoriSušan
26. 01. 2026 17.25
Real tud verjetno oškodovan za 8 penalov letos najmanj
Odgovori
0 0
manucao
25. 01. 2026 16.13
Proti nebogljenem Oviedu ima čudežni deček možnost,da se končno dokaže. Verjetno mu bo po današnji tekmi cena zrasla na 400 mil.
Odgovori
-4
3 7
Loptass
25. 01. 2026 16.22
Vceraj proti Villarealu cudezni decek Huijsen upraviceno ni dobil kazni za start s podplatom???
Odgovori
+2
6 4
cripstoned
25. 01. 2026 17.45
Ahahahahahaha cisto zogo je odnesel ...loptass ce nimas argumenta ne lazi...bevrrjetni ste farsici ...glede na vase komentarje bi moral dobiti vceraj villareal penal, huijsen rdeci karton in asencio
Odgovori
-3
1 4
NoriSušan
26. 01. 2026 17.26
Drž ga v hlačah letos ste dve tekme dobil pošteno in brez penala
Odgovori
0 0
cripstoned
25. 01. 2026 15.04
3 tekme reala pod arbelojo v laligi in ligi prvakov 10golov 1 prejet...9 tock ...dober zacetek
Odgovori
-1
5 6
žikabato
25. 01. 2026 14.52
Itak bo real letos izboljšal rekord dosojenih penalov.
Odgovori
+4
8 4
cripstoned
25. 01. 2026 15.19
Se 11 jih potrebuje da izenaci rekord ropalone...12 pa da jih prehiti...ampak primerjati zasluzene penale z podarjenimi penali iz ropalone iz leta 15/16 je smesno...alba, suarez, neymar so simulirali sodniki pa so piskali...medtem ko so realu v laligi ukradli se najmanj 3 penale (mbappe 2x, vini 1x)..
Odgovori
-2
5 7
cripstoned
25. 01. 2026 14.46
Farsici toliko nabijajo o penalih a nocejo si priznati da je njihov mali prevarant rekorder kar se izvajanih penalov tice...lige prvakov, lalige in svetovnih prvenstev....enako kot nocejo priznati da je ropalona rekorder v penalih dobljenih v eni sezoni...19 penalov v sezoni 15/16...spet kripsi tolce z dejstvi spet farsici jocejo..PENALONA hahahahahaha
Odgovori
-2
6 8
cripstoned
25. 01. 2026 14.42
Evo spodaj farsici ze iscejo izgovore hahahahaha...kaksne ptickice ste farsici..
Odgovori
+0
5 5
Kolllerik
25. 01. 2026 14.33
Vlado pravi, da bo dons sledilo zahrbtno kartoniranje Barcinih igralcev s strani Munuere. Ker Barco bo treba čim bolj oslabi... Upam, da nima prav. Kar bo bolj težko...
Odgovori
+1
6 5
cripstoned
25. 01. 2026 14.35
Ahahahahaha
Odgovori
-3
5 8
cripstoned
25. 01. 2026 13.31
Farsici ropalona se vedno drzi rekord ko je v sezoni 15/16 dobila 19penalov...od tega jih je bilo kar 15 podarjenih...delfinskii padci albe, suareza in neymarja v kazenskih prostorih nasprotnikov so se danes aktualni po internetu..algoritem se vedno poskrbi da prihajajo parti NEGREIRA part od 1.do 134. Je pac veliko stevilo...materiala je prakticno prevec ker vsako sezono pridejo novi posnetki kraj v korist te kriminalne zdruzbe ..
Odgovori
+0
7 7
NoriSušan
26. 01. 2026 17.28
Real jih ma v tej sezoni 14, pa smo še zmer Januarja. Kaj je tvoja poanta
Odgovori
0 0
cripstoned
25. 01. 2026 13.25
120komentarjev tako kratkem casu...toliko jih ni imela lani ropalona ko je oropala naslov LALIGE in leta 2015 ko je oropala se zadnji naslov LIGE PRVAKOV...kaksno jokanje farsicev pod clankoom najvecjega in najboljsega kluba vseh casov...
Odgovori
+0
7 7
cripstoned
25. 01. 2026 13.16
cripstoned 25. 01. 2026 13.11 Komentar arbeloe po tekmi: "ne morem iti proti naravi igralcev"...s tem je povedal veliko..kdor razume kaj je hotel s tem povedati bo razumel zakaj je xabi moral oditi!
Odgovori
-1
6 7
bibaleze
Portal
Razlog, da se veliko staršev znajde pred tem vprašanjem
5 živil, ki jih otroci pogosto jedo, a jim lahko škodijo
5 živil, ki jih otroci pogosto jedo, a jim lahko škodijo
Ko otrok prevzame preveliko odgovornost
Ko otrok prevzame preveliko odgovornost
Novorojenček joka med kopanjem? Preverjeni triki za mirno kopel
Novorojenček joka med kopanjem? Preverjeni triki za mirno kopel
zadovoljna
Portal
Tedenski horoskop: Ribe prevzemajo tuja bremena, vodnarji razmišljajo drugače
Kitajski horoskop 2026: začenja se leto ognjenega konja
Kitajski horoskop 2026: začenja se leto ognjenega konja
Kdo je mož naše olimpijke Nike Vodan?
Kdo je mož naše olimpijke Nike Vodan?
Znana Slovenka je noseča
Znana Slovenka je noseča
vizita
Portal
Prepoznavanje zgodnjih znakov zasvojenosti z alkoholom
Kako med spanjem porabiti več kalorij?
Kako med spanjem porabiti več kalorij?
Preprosta vsakodnevna navada, ki lahko pomaga znižati krvni tlak
Preprosta vsakodnevna navada, ki lahko pomaga znižati krvni tlak
Koža lahko razkriva bolezni jeter: katere spremembe morate prepoznati pravočasno
Koža lahko razkriva bolezni jeter: katere spremembe morate prepoznati pravočasno
cekin
Portal
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Od države prejme 7250 evrov mesečno
Od države prejme 7250 evrov mesečno
Carrie Bradshaw indeks 2026: Drzna resnica o samskem življenju – in zakaj si ga danes ne more privoščiti skoraj nihče več
Carrie Bradshaw indeks 2026: Drzna resnica o samskem življenju – in zakaj si ga danes ne more privoščiti skoraj nihče več
moskisvet
Portal
Zakaj uriniranje pod prho ni dobra ideja
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
Ali moške v zakonu lahko privlačijo druge ženske?
Ali moške v zakonu lahko privlačijo druge ženske?
Kaj se zgodi s tvojim Facebook profilom, ko umreš?
Kaj se zgodi s tvojim Facebook profilom, ko umreš?
dominvrt
Portal
Izvor živali v kitajskem horoskopu
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
Kako z ureditvijo doma omiliti zimsko potrtost
Kako z ureditvijo doma omiliti zimsko potrtost
okusno
Portal
Nebeška rolada po receptu naše bralke
7 najbolj priljubljenih pustnih receptov ta hip
7 najbolj priljubljenih pustnih receptov ta hip
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Pripravite popoln pire krompir z naslednjimi triki
Pripravite popoln pire krompir z naslednjimi triki
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic
Ježek Sonic
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534