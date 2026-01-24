Real z zmago na težkem gostovanju skočil na prvo mesto

Madridčani so vpisali šestnajsto zmago in imajo pred Barcelono, ki jo čaka dvoboj z zadnjeuvrščenim Oviedom, dve točki prednosti. Real Madrid je vodstvo izgubil konec novembra, ko je v 14. krogu remiziral z Girono.

Po petem porazu Villarreala v sezoni je tudi postalo jasno, da sta v igri za naslov bolj ali manj le še Real Madrid in Barcelona. Današnji gostitelji imajo namreč ob tekmi manj osem točk zaostanka za Barcelono. Oba gola za Real Madrid je danes dosegel Kylian Mbappe, prvega na začetku drugega polčasa in drugega z bele točke v sodnikovem podaljšku. Francoski napadalec je tako že pri 21 zadetkih v tej sezoni La Lige.

Atletico Madrid bo imel v nedeljo priložnost za skok na tretje mesto, kjer je zaenkrat še Villarreal. Ob 14. uri bo gostil Mallorco.