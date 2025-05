Real z zmago v izdihljajih tekme preložil odločitev o španskem prvaku

Nogometaši madridskega Reala so v 36. krogu španskega prvenstva premagali Mallorco z 2:1. Madridčani so zmago iztržili globoko v sodnikovem dodatku in rešili tri točke. S tem so odločitev o španskem prvaku zamaknili vsaj do četrtka, ko bo potrditev naslova z zmago proti Espanyolu lovila Barcelona.