Real zaostajal, a na koncu vzel ponujeno za prvo zmago v novi sezoni

Nogometaši madridskega Reala so se po nekoliko medlem vstopu v novo klubsko sezono v sklopu 3. kroga španskega državnega prvenstva odpravili na gostovanje v Sevillo k tamkajšnjemu, vselej neugodnemu Betisu, ki se je tudi tokrat izkazal za trdoživega nasprotnika. Dolgo časa so domači vodili (2:1), nato pa je vnovič na sceno stopil kapetan 13-kratnih evropskih klubskih prvakov Sergio Ramos in z zadetkom z bele točke v izdihljajih tekme poskrbel za preobrat in zmago madridskih belih.

Betis je odigral zelo pogumno in na trenutke navdihujoče, a se je izkušenejši Real znal vrniti iz izgubljenega položaja. Čeprav so najprej povedli varovanci trenerja Zinedina Zidanaže v 14. minuti, potem ko je Valverdeizkoristil natančno podajo za vodstvo Madridčanov z 1:0, so v nadaljevanju prvega dela igre domači nogometaši zagospodarili na zelenici stadiona Benito Villamarin. Domači so napadali v želji po izenačujočem zadetku, ki je prišel v 35. minuti, ko je zadel Mandi. Že dve minuti pozneje je bilo 2:1 za Betis;William Carvalho je mojstrsko izkoristil napako v ožji obrambi Reala za odhod na odmor z rahlo rezultatsko prednostjo (2:1). Na preobrat je zadišalo že v tretji minuti nadaljevanja, ko je nesrečni Emersonpreusmeril smer žogi v lastno mrežo za izenačenje na 2:2, osem minut pred koncem rednega dela srečanja pa je strel z bele točke v zanesljivi zadetek in obenem prvo zmago v sezoni za madridske bele spremenil kapetan Sergio Ramos. Real je tako s tekmo manj po dveh odigranih dvobojih pri štirih točkah, medtem ko jih ima Betis na svojem kontu šest. Špansko državno prvenstvo, 3. krog, izid:

Betis - Real Madrid 2:3 (2:1)

Mandi 35., Carvalho 37.; Valverde 14., Emerson 48./ag, Ramos 82./11m