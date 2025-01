Real zaostajal, Vinicius je bil izključen, na koncu pa so Madridčani le slavili

Madridčani so danes igrali tekmo, ki so jo pred dvema mesecema v Valencii odnesle katastrofalne poplave. Če bi osvojili vse tri točke, bi s tekmo več prehiteli mestnega tekmeca Atletico in se zavihteli na prvo mesto. Pred današnjim obračunom je imel Atletico 41 točk, Real 40, Valencia je bila z 12 predzadnja in na mestih, ki vodijo v drugo ligo.

A čeprav je bil status favorita trdno na strani Madridčanov, se domači niso predali. Začetni pritisk so zdržali, potem pa je Hugo Duro v 27. minuti potisnil odbitek za hrbet Thibauta Courtoisa.