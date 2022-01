Real že zrl porazu v oči, v zaključku tekme za točko zadela Modrić in Militao

Nogometaši madridskega Reala so v tekmi 22. kroga španskega državnega prvenstva proti Elcheju po razmeroma slabi igri prišli le do točke na Santiagu Bernabeuu. Gostje so vse do 79. minute ohranjali prepričljivo vodstvo z 0:2, nato pa sta na sceno stopila izkušeni vezist Luka Modrić in osrednji branilec Eder Militao, ki sta z zadetkoma vodilnemu moštvu lige - kot že rečeno - priigrala točko.

Real Madrid je imel v 33. minuti lepo priložnost za vodstvo, a je vodilni strelec lige Karim Benzema zapravil najstrožjo kazen, ko je žogo poslal čez gol. V 42. minuti so gosti povedli, ko je z glavo iz bližine zadel Lucas Boye. Prednost je Elche podvojil v 76. minuti, ko se je po Boyejevi podaji med strelce vpisal Pere Milla. To sta bila tudi edina strela gostov v okvir vrat. icon-expand Statistika tekme: Real Madrid vs. Elche (2:2) FOTO: Sofascore.com Real, ki je v 79. minuti prek Casemira zadel prečko, je kmalu zatem zmanjšal zaostanek prek Luke Modrića, ki je v 82. minuti zadel z bele pike. Madridska zasedba, ki je bila boljša v posesti žoge in številu strelov, pa je do točke prišla v drugi minuti sodniškega dodatka, z glavo je zadel Eder Militao. Real ostaja vodilni v ligi s 50 točkami. Na popoldanski tekmi je Granada doma izgubila proti Osasuni z 0:2. Že v soboto so drugouvrščeni nogometaši Seville (46 točk) presenetljivo igrali le neodločeno 2:2 s Celto iz Viga. Četrtouvrščeni Atletico Madrid Jana Oblaka (36) je po preobratu premagal Valencio s 3:2. Tretjeuvrščeni Betis (40) pa je s 4:1 zmagal na gostovanju pri Espanyolu. V preostalih sobotnih tekmah je Villarreal s 3:0 odpravil Mallorco, Cadiz pa je v obračunu ekip z dna lestvice v gosteh premagal Levante z 2:0. Špansko državno prvenstvo, 22. krog, izidi:

Real Madrid - Elche 2:2 (0:1)

Espanyol - Betis 1:4 (1:2)

Levante - Cadiz 0:2 (0:1)

Villarreal - Mallorca 3:0 (2:0)

Sevilla - Celta Vigo 2:2 (0:2)

Atletico Madrid - Valencia 3:2 (0:2)

(Jan Oblak je igral celo tekmo za Atletico).

Granada - Osasuna 0:2 (0:0)