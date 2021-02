Real zlahka opravil z Valencio, Benzema znova med strelci

Tako kot na tekmi z Getafejem je tudi tokrat prvi mrežo gostov načelKarim Benzema. Tokrat je zadel že po dobrih 11 minutah igre, ko ga je s podajo zaposlil Toni Kroos. Prav nemški vezist Kroos je bil strelec drugega zadetka belega baleta, in sicer v 42. minuti tekme. V drugem polčasu je v 61. minuti zadel tudi francoski bočni branilec RealaFerland Mendy, toda njegov zadetek je nato VAR zaradi prepovedanega položaja razveljavil. Tekma z Valencio pa je kljub navdahnjeni predstavi in gladki zmagi vseeno imela nekaj grenkga priokusa, saj se je znova poškodoval Daniel Carvajal. Realov bočni branilec se je ravno vrnil po poškodbi, poškodoval pa se je že v 28. minuti tekme. "Ne razumem, zakaj do tega prihaja. Številne poškodbe so in zaskrbljen sem," je po tekmi razlagal trener RealaZinedine Zidane.

Na drugi današnji tekmi je bil Real Sociedad v gosteh boljši od Getafeja z 1:0. Edini zadetek je v prvem polčasu dosegel Alexander Isak.

La Liga, 23. krog, nedelja:

Real Madrid – Valencia 2:0 (2:0)

Benzema 12., Kroos 42.