Real zopet zgolj remiziral, Atletico brez Jana Oblaka do treh točk

Zasedba Diega Simeoneja vseeno ostaja na četrtem mestu s tremi točkami zaostanka za drugo Barcelono in štirimi za Real Madridom. Villarreal na tretjem mestu ima točko več od Atletico Madrida, ki je danes zaradi poškodbe kolena igral brez Jana Oblaka, že v prvih minutah tekme pa je moral na klop Marcos Llorente.

Oblaka je v vratih nadomestil Juan Musso, ki ni imel pretiranega dela, odločitev o zmagovalcu pa je padla v zaključku tekme. V 82. minuti je domači branilec Domingos Duarte žogo preusmeril v lastno mrežo.