Nogomet

Real zopet zgolj remiziral, Atletico brez Jana Oblaka do treh točk

Madrid, 23. 11. 2025 23.21 | Posodobljeno pred 8 urami

Od prvih štirih ekip španskega prvenstva je po reprezentančnem premoru spodrsnilo le Real Madridu. Villarreal in Barcelona sta slavila v soboto, Atletico Madrid je v nedeljo brez slovenskega čuvaja mreže Jana Oblaka premagal mestnega tekmeca Getafe z 1:0, vodilni Real Madrid pa je pri Elcheju remiziral z 2:2.

Jan Oblak
Jan Oblak FOTO: Profimedia

Zasedba Diega Simeoneja vseeno ostaja na četrtem mestu s tremi točkami zaostanka za drugo Barcelono in štirimi za Real Madridom. Villarreal na tretjem mestu ima točko več od Atletico Madrida, ki je danes zaradi poškodbe kolena igral brez Jana Oblaka, že v prvih minutah tekme pa je moral na klop Marcos Llorente.

Oblaka je v vratih nadomestil Juan Musso, ki ni imel pretiranega dela, odločitev o zmagovalcu pa je padla v zaključku tekme. V 82. minuti je domači branilec Domingos Duarte žogo preusmeril v lastno mrežo.

Atletico Madrid
Atletico Madrid FOTO: Profimedia

To je bila šele druga zmaga Atletico Madrida v tej sezoni v gosteh, hkrati pa dvanajsta zaporedna tekma brez poraza v La Ligi. Edini poraz je doživel v uvodnem krogu sredi avgusta proti Espanyolu.

Kylian Mbappe
Kylian Mbappe FOTO: AP

Real Madrid je drugič zaporedoma iztržil zgolj točko. Elche je dvakrat vodil, varovanci trenerja Xabija Alonsa pa so izenačili prek Deana Huijsena v 78. minuti in Juda Bellinghama v 87. minuti. Kraljevi klub tako zdaj na vrhu La Lige vodi zgolj še za eno točko pred Barcelono, ki je svoje delo v tem krogu opravila z odliko.

Izidi, 23. november:

Oviedo - Rayo Vallecano 0:0

Betis - Girona 1:1 (0:1)

Vladyslav Vanat 20', Valentín Gómez 75'

Getafe - Atletico Madrid 0:1 (0:0)

Domingos Duarte 82' (AG)

(Jan Oblak zaradi poškodbe ni bil v postavi Atletica)

Elche - Real Madrid 2:2 (0:0)

Aleix Febas 53', Dean Huijsen 78',  Álvaro Rodriguez 84', Jude Bellingham 87'

cripstoned
24. 11. 2025 08.21
-2
Hejtercki ze tako ste vrgli nedeljo zaradi reala in pereza...a zdaj boste se ponedeljek?? Jutri spremljajte sojenje z enakimi ocali pa pridite pred ata kripsa..hahahahaha
ODGOVORI
1 3
Loptass
24. 11. 2025 08.20
+3
Čudi me ena stvar.....pri Realu imajo top napad, top obrambo...Huijsen klasa, Caresas ipd.....Barcina obramba nikakva, napad tudi......a ima Barca precej boljšo gol diferenco kot Real. Ob upoštevanju, da je imela Barca ogromno poškodb, Real pa ogromno penalov in sporno dosojenih golov.
ODGOVORI
4 1
friki24
24. 11. 2025 08.19
+2
Kiljavi ze kaze frustracije ker na zadnih tekmah nemore kupiti gola
ODGOVORI
3 1
Kolllerik
24. 11. 2025 08.19
+2
🤣🤣🤣🤣🤣🤣. Tako je to, ko pa se kar naprej raje ukvarjajo z Barco, kot igranjem dobrega nogometa. In še tisto eno točko so dobesedno ukradli Elcheju. Podn od kluba
ODGOVORI
3 1
friki24
24. 11. 2025 08.16
+1
Prav model vse cisto sam mevem kako bi lahk pena folirau krvavljenje iz nosu
ODGOVORI
3 2
cripstoned
24. 11. 2025 08.19
-1
Nespretno posredovanje...pri vratarjih so taksne poskodbe redne...si slisal ze kdaj za scitnik?? In direktno v njega je udaril penal...ni potrebno veliko da pride do krvavitve...
ODGOVORI
1 2
cripstoned
24. 11. 2025 08.16
+0
Evo hejtercki ze jocejo...spet niso mogli spati zaradi reala...pa ceprav nihce od njih " ne gleda " tekem reala ahahahahaha
ODGOVORI
3 3
BarcaHighFive
24. 11. 2025 08.14
+2
kera sramota od kluba je tale vardrid
ODGOVORI
4 2
BarcaHighFive
24. 11. 2025 08.13
+2
pritisk pereza je uspel da se sodi spet v korist vardrida
ODGOVORI
4 2
cripstoned
24. 11. 2025 08.05
+1
Kljub slabi igri smo se vedno na 1.mestu....xabi alonso ga je zacel na veliko biksati z postavo in menjavami...ne razumem zakaj ne igra endrick...gonzalo je zgresil nemogoce...gol ki bi prinesel zmagom..da o katastrofalni predstavi rodryga pa tudi ceballosa niti ne zacnem....elche pa z zelo veliko srece..
ODGOVORI
6 5
BarcaHighFive
24. 11. 2025 08.11
+3
vi ste na prvem mestu sam zato kr ste pokradlu elche za 2 gola... sam zato
ODGOVORI
6 3
friki24
24. 11. 2025 08.13
+0
sreca za elche pa komu lazes elche je mel v prvem polcasu dve smrtni priloznosti
ODGOVORI
2 2
cripstoned
24. 11. 2025 08.15
+0
Ahahahahaha vi sledite realu ker ste pokradli 3-4tocke na 1.tekmi proti mallorci nato pa se vallecano..edina ekipa ki je v dobi vara igrala brez vara, dobila bizaren penal in odnesla tocko...pred svoj prag hejter..brez sodnikov vas ni na mapi...doma in v evropi...ze jutri boste spet kradli ampak takrat se bos skrival kot vedno...
ODGOVORI
3 3
friki24
24. 11. 2025 08.04
+2
Kot je povedal Yamal, kradejo in se pritozujejo. Prvi gol podaja bellinghama od njegove roke drugi gol se bolj sporn vinko brcnil peno po nosu tip je krvavel in nic iz vara pri obeh golih. Perez jamra in laze in se isti vecer vas je usekala karma. Nezasluzena pika stalarjou, ki bi morali biti ze sedaj na drugem mestu. Kmalu bo Barca tam kjer ji je mesto, na vrhu.
ODGOVORI
8 6
cripstoned
24. 11. 2025 08.07
+0
Vse cisto kot tvoja solza...igralce elcheja pa tudi celo iz var sobe so povedali da prekrska nad peno ni bilo...jasno..spet bi hejtercki skodovali realu hahahahaha..24ur ste bili prvi zdaj pa spet gledate v hrbet vem da boli..
ODGOVORI
6 6
cripstoned
24. 11. 2025 08.07
+0
Rama se ne piska kot roka...spet lazete hejtercku..
ODGOVORI
6 6
Kolllerik
24. 11. 2025 08.20
+2
Jokaj, hejter, jokaj
ODGOVORI
2 0
Kolllerik
24. 11. 2025 08.21
+1
A ni rdeč karton Elcheju in skoraj 10 min. podaljška nič pomagalo... Jokaj, jokaj hejter hahaha...
ODGOVORI
1 0
