Real zopet zgolj remiziral, Atletico brez Jana Oblaka do treh točk

Zasedba Diega Simeoneja vseeno ostaja na četrtem mestu s tremi točkami zaostanka za drugo Barcelono in štirimi za Real Madridom. Villarreal na tretjem mestu ima točko več od Atletico Madrida, ki je danes zaradi poškodbe kolena igral brez Jana Oblaka, že v prvih minutah tekme pa je moral na klop Marcos Llorente.
Oblaka je v vratih nadomestil Juan Musso, ki ni imel pretiranega dela, odločitev o zmagovalcu pa je padla v zaključku tekme. V 82. minuti je domači branilec Domingos Duarte žogo preusmeril v lastno mrežo.
To je bila šele druga zmaga Atletico Madrida v tej sezoni v gosteh, hkrati pa dvanajsta zaporedna tekma brez poraza v La Ligi. Edini poraz je doživel v uvodnem krogu sredi avgusta proti Espanyolu.
Real Madrid je drugič zaporedoma iztržil zgolj točko. Elche je dvakrat vodil, varovanci trenerja Xabija Alonsa pa so izenačili prek Deana Huijsena v 78. minuti in Juda Bellinghama v 87. minuti. Kraljevi klub tako zdaj na vrhu La Lige vodi zgolj še za eno točko pred Barcelono, ki je svoje delo v tem krogu opravila z odliko.
Izidi, 23. november:
Oviedo - Rayo Vallecano 0:0
Betis - Girona 1:1 (0:1)
Vladyslav Vanat 20', Valentín Gómez 75'
Getafe - Atletico Madrid 0:1 (0:0)
Domingos Duarte 82' (AG)
(Jan Oblak zaradi poškodbe ni bil v postavi Atletica)
Elche - Real Madrid 2:2 (0:0)
Aleix Febas 53', Dean Huijsen 78', Álvaro Rodriguez 84', Jude Bellingham 87'
