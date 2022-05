Real v gerenaralki za Pariz remiziral z Betisom

Varovanci Carla Ancelottija so po 38 krogih zbrali 86 točk, 13 več od prve zasledovalke Barcelone. Katalonce, ki so si že zagotovili drugo mesto, tekma zadnjega kroga čaka v nedeljo, ko bodo gostili Villarreal. V zadnjem krogu je odprtih še nekaj vprašanj. V boju za nastop v kvalifikacijah za konferenčno ligo sta sedmi Villarreal (56 točk) in osmi Athletic Bilbao (55). Nastop v Ligi Evropa sta si že zagotovila Betis in Real Sociedad, medtem ko bodo v ligi prvakov poleg Reala in Barcelone nastopali še nogometaši Atletico Madrida in Seville, ki se borita za končno tretje mesto.

V boju za obstanek so še tri ekipe. Granada ima 37 točk, Mallorca in Cadiz pa po 36. Granada v nedeljo gosti Espanyol, Mallorca se bo v gosteh merila z Osasuno, Cadiz pa čaka gostovanje pri Alavesu, ki je že izpadel v drugo ligo.

Izpadel je tudi Levante, ki je danes sicer s 4:2 ugnal Rayo Vallecano.

Izida, 38. krog:

Real Madrid - Betis 0:0



Rayo Vallecano - Levante 2:4 (1:3)

A. Garcia 18., Guardiola 61./11-m; Melero 26., 45., Marti 44., Coke 76.