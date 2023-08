Real za uvod s polnim plenom iz Bilbaa

Athletic Bilbao vs Real Madrid

Po poročanju medijev naj bi v Real prišel španski vratar Kepa Arrizabalaga, sedaj igralec Chelsea, ter s tem zapolnil vrzel po poškodbi Belgijca Thibauta Courtoisa. Real Sociedad in Girona sta se razšla z remijem 1:1 (0:1). Japonski reprezentant Takefusa Kubo je v peti minuti gostitelje povedel v vodstvo, za končni izid je v drugem polčasu izenačil ukrajinski napadalec Artem Dovbik (72). To je slab začetek baskovske gostiteljice dvoboja, četrte v prvenstvu v prejšnji sezoni in udeleženke lige prvakov.

Las Palmas in Mallorca sta igrala 1:1 (1:0). Prvi gol je dosegel Jonathan Viera v 29. minuti iz enajstmetrovke. Antonio Raillo je za goste izenačil v 70. minuti.