Bellinghamov dvojček za zanesljivo domačo zmago Reala

Real Madrid vs Osasuna

Izbranci italijanskega strokovnjaka na klopi zasedbe iz španske prestolnice Carla Ancelottija so zanesljivo opravili svoje delo proti tekmecem iz Pamplone, absolutni junak dvoboja pa je bil 20-letni Anglež Jude Bellingham. Letošnja najbolj zveneča okrepitev španskega kraljevskega kluba je na tekmi dosegel dva gola, prvega že v deveti, drugega v 54. minuti, njegovo učinkovito predstavo pa sta med 65. in 70. minuto nadgradila Brazilec Vinicius Junior in Joselu. Slednji je v 84. minuti zastreljal 11-metrovko.