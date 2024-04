Ancelottiju se smeji: nova zmaga in povratek nosilca igre

Real Madrid je do vodstva prišel v 29. minuti, ko je asistenco Danija Carvajala izkoristil Arda Güler. Nadarjeni turški nogometaš je na šestem nastopu v La Ligi dosegel svoj drugi zadetek, a velja izpostaviti, da mu je to uspelo v zelo omejeni minutaži, saj je skupno doslej odigral le 99 minut.

Real Sociedad je v drugem polčasu pritiskal na vrata Kepe Arrizabalage, ki pa je do konca ostal nepremagan. "Igrajo zelo napadalno, radi pritiskajo visoko, zaradi česar smo zelo trpeli. Vedeli smo, da nam ne bo lahko. In točno tako je tudi bilo. Zmagali smo, ker smo garali in trpeli. Do naslova nas ločijo še štiri točke, zelo blizu smo," se je po tekmi v Sociedadu smejalo Carlu Ancelottiju.