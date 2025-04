Real slavil v Getafeju, a pred el clasicom ostal brez pomembnega igralca

Getafe je dobro odprl tekmo, imel v uvodnih minutah tudi lepo priložnost za vodstvo, a se je izkazal vratar gostov Thibaut Courtois. Tekma pa se je zlomila v 21. minuti, ko je Real povedel po golu Arde Gulerja. Mladi Turek, ki je tokrat dobil priložnost zaigrati v prvi postavi, je dobro ujel odbito žogo in z natančnim strelom zatresel mrežo Getafeja.

Ritem tekme je po zadetku Reala nekoliko upadel, saj se je zdelo, da so se gostje zadovoljili z minimalno prednostjo. Getafe je sicer imel nekaj priložnosti, sploh v samem zaključku obračuna, vendar do izenačujočega zadetka ni uspel priti, Courtois je bil vedno na mestu in belemu baletu pomagal do novih treh točk.