Real tudi po obračunu z Espanyolom ostaja brez praske v prvenstvu

Real Madrid je v prvih petih krogih zabeležil pet zmag, njegova gol razlika pa je 10:2. Za Espanyol je bil to šele prvi poraz v La Liga po treh zmagah in remiju ter desetih točkah, ki so ga uvrščale na visoko tretje mesto. Prvi zadetek je sredi prvega polčasa z natančnim in močnim strelom s skoraj 30 metrov dosegel Eder Militao, na 2:0 pa je na začetku drugega dela povišal Kylian Mbappe. Za slednjega je bil to že peti gol na petih tekmah DP v tej sezoni.

Že naslednji teden pa je na sporedu prvi veliki derbi sezone, El Derbi Madrileno, na stadionu Riyadh Air Metropolitano.

Izidi, španska liga, 5. krog:

Betis - Real Sociedad 3:1 (1:1)

Cucho Hernandez 7., Remiro 49./ag, Fornals 69.; Mendez 13.



Girona - Levante 0:4 (0:1)

Etta Eyong 43., Alvarez 49., Romero 70., Koyalipou 92.

RK: Witsel 30., Vitor Reis 46./Girona



Real Madrid - Espanyol 2:0 (1:0)

Militao 22., Mbappe 47.



Alaves - Sevilla 1:2 (1:1)

Vicente 17./11-m; Vargas 10, Sanchez 67.

Villarreal - Osasuna 2:1 (0:1)

Mikautadze 69., Gueye 86.; Budimiri 45.

RK: Rosier 40./Osasuna

Valencia - Athletic Bilbao 2:0 (0:0)