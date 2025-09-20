Svetli način
Nogomet

Real tudi po obračunu z Espanyolom ostaja brez praske v prvenstvu

Madrid, 20. 09. 2025 18.16 | Posodobljeno pred 12 dnevi

M.J. , STA
76

Madridski Real je v petem krogu španskega nogometnega prvenstva gostil Espanyol iz Barcelone. Galaktiki so brez večjega naprezanja prišli do nove prvenstvene zmage (2:0) in ostajajo pri maksimalnem točkovnem izkupičku po petih odigranih tekmah.

Real Madrid vs Espanyol
Real Madrid vs Espanyol FOTO: Sofascore.com

Real Madrid je v prvih petih krogih zabeležil pet zmag, njegova gol razlika pa je 10:2. Za Espanyol je bil to šele prvi poraz v La Liga po treh zmagah in remiju ter desetih točkah, ki so ga uvrščale na visoko tretje mesto. Prvi zadetek je sredi prvega polčasa z natančnim in močnim strelom s skoraj 30 metrov dosegel Eder Militao, na 2:0 pa je na začetku drugega dela povišal Kylian Mbappe. Za slednjega je bil to že peti gol na petih tekmah DP v tej sezoni.

Že naslednji teden pa je na sporedu prvi veliki derbi sezone, El Derbi Madrileno, na stadionu Riyadh Air Metropolitano.

Izidi, španska liga, 5. krog:
Betis - Real Sociedad 3:1 (1:1)
Cucho Hernandez 7., Remiro 49./ag, Fornals 69.; Mendez 13.

Girona - Levante 0:4 (0:1)
Etta Eyong 43., Alvarez 49., Romero 70., Koyalipou 92.
RK: Witsel 30., Vitor Reis 46./Girona

Real Madrid - Espanyol 2:0 (1:0)
Militao 22., Mbappe 47.

Alaves - Sevilla 1:2 (1:1)
Vicente 17./11-m; Vargas 10, Sanchez 67.

Villarreal - Osasuna 2:1 (0:1)
Mikautadze 69., Gueye 86.; Budimiri 45.
RK: Rosier 40./Osasuna

Valencia - Athletic Bilbao 2:0 (0:0)

nogomet laliga real
KOMENTARJI (76)

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
cripstoned
21. 09. 2025 21.49
+7
Po munueri se bengoextea ki je senkal rdeci karton raphinhi ki bi moral biti izkljucen...LALIGA NEGREIRA se nadaljuje hahahhaha..
ODGOVORI
8 1
cripstoned
21. 09. 2025 21.51
+5
2.rumeni karton za.raphinho ...senkan rdeci zaradi petelinjenja ...se sam pri sebi je videl da je storil napako...tudi flickova reakcija pove vse...ampak na koncu bengoextea senka rdeci karton raphinhi....FUJ
ODGOVORI
6 1
Nejc Lola
21. 09. 2025 21.55
+5
Kako naj Barca sploh izgubi, če je sodnik njihov fan, spi v njihovih dresih in lika jim še perilo doma. 🤡
ODGOVORI
6 1
Loptass
22. 09. 2025 08.24
-2
Se pravo to je izključitev? Štart Mastrubinha s podplatom v obraz nasprotnika, ki mu je odprl kožo, pa ne? In če je to včeraj bila izključitev, pol vsi vemo, da bi Vinicius igral vsako 3. tekmo, na vsaki tej tekmi pa bi bil rdeč.
ODGOVORI
0 2
Dany75
22. 09. 2025 08.52
+1
lopatica: pogovarjamo se samo o Raphinji...nič drugega...to je za drugi rumeni karton..vsi so bili prepričani da ga bo dobil..tudi flik...in kaj se je zgodilo? nič...se flik je bil presenečen...šport že ve kam vlaga keš.
ODGOVORI
1 0
Loptass
22. 09. 2025 11.33
Pogovarjamo se nasplošno o merilih, ki naj bi bila enaka za vse. Tudi Abqar bi že zdavnaj moral imeti karton, pa ga ni imel. Ko ga je dobil, bi to lahko bil gladko že njegov drugi. Vidiš samo to kar tebi paše ne?
ODGOVORI
0 0
Nejc Lola
21. 09. 2025 20.08
+5
Ko Real izgubi, je slab. Ko igra neodločeno, je slab. Ko zmaga, pa je baje ukradel zmago. Mourinho je imel prav – jokanje je vaš edini argument. Real zmaguje brez pomoči VAR-a, medtem ko Barci še VAR v žepu ne pomaga, saj je vseeno šele druga.
ODGOVORI
7 2
Loptass
21. 09. 2025 21.10
-5
To tisti Mourinho, ko ga povsod sterajo? 🤣🤣
ODGOVORI
1 6
Nejc Lola
21. 09. 2025 21.32
+0
Nabijaš o vsem drugem, samo bistva komentarja se ne dotakneš.
ODGOVORI
4 4
Loptass
21. 09. 2025 21.40
-4
Pa kaj sem jaz kriv, ce so vam senkali penal proti Marseilu? Pa ce je Militao z roko branil strel Marseila pa ni bil sojen penal? To je bil vas najtezji nasprotnik letosnje sezone. Pa brez pomoci sodnikov ni slo. Newcastle je precej mocnejsa ekipa od Marseila pa se Barca je gostovala. Tud Valenca ki jo je Barca razkantala prejsnji vikend, je ta vikend premagala Bilbao ki igra v Lp. Torej tudi Valencia ni slaba ocitno. Vecina lig ima odigranih 5 kol in 1 kolo v Evropi. Kdo ima najvec penalov? Real. Spet!!! 6 tekem, 3 penali.
ODGOVORI
1 5
Loptass
21. 09. 2025 21.43
-4
Pa vceraj je nekdo s kramponom odprl čelo igralcu Espanyola. Seveda to za tisto ekipo ni bil rdeci karton. Za vse ostale je.
ODGOVORI
1 5
cripstoned
21. 09. 2025 21.50
+3
Nejc tako pac je pri farsicih..
ODGOVORI
4 1
cripstoned
21. 09. 2025 21.59
+1
Hejtercki jutri bosre imeli novo priloznost da klmentirate sodnike in varco...
ODGOVORI
1 0
cripstoned
21. 09. 2025 18.39
+9
Tako kot real niza zaporedne zmage tako se nizajo varcini sodniki...po munueri in busquetsu bo danes sodil tekmo njihov bengoexte...v kolikor bo getafe nevaren lahko pricakujemo novo krajo v korist sodniske varcelone...
ODGOVORI
13 4
Lucky
21. 09. 2025 17.58
-8
Cripsi vse najde. Še zdej pa ni najdu, a je 1, večina od 19?
ODGOVORI
4 12
cripstoned
21. 09. 2025 18.07
+10
Vem samo da je -2 manjse od 65 v zadnjih 25letih odkar trajata NEGREIRA in VAR
ODGOVORI
13 3
cripstoned
21. 09. 2025 18.11
+10
Še eno noro dejstvo v LALIGI NEGREIRA: neto izkljucitev ...Ta izraz se nanaša na neto število izključitev, ki so bile dosojene nasprotnikom kluba v primerjavi s tistimi, ki so jih prejeli igralci tega kluba. Torej +65 pomeni, da so nasprotniki Barcelone 65-krat več izločeni v tekmah proti Barceloni (ali v njihovih tekmah), kot so izključeni igralci Barcelone. Pri Real Madridu -2 pomeni, da so imeli 2 izključitvi več proti sebi kot v njihovo korist!!! LALIGA NEGREIRA
ODGOVORI
12 2
Loptass
21. 09. 2025 18.34
-9
Je Carvajal v torek pokazal zakaj ste v minusu. Da ne omenjamo Casemira, Ramosa, Pepeja....čisto pošten podatek.
ODGOVORI
2 11
cripstoned
21. 09. 2025 18.51
+8
Kaj je narobe?? Posten rdeci karton za carvajala ampak real je bil pokraden se za en penal...kapetan marsejla start v nogo mbappeja ki je bil prej pri zogi...skoda hatrick penalov mbappeja bi vas spravil se v vecji jok...
ODGOVORI
10 2
Lucky
21. 09. 2025 19.02
-8
Še vedn nismo zvedl, a je 1, večina od 19?
ODGOVORI
2 10
Loptass
21. 09. 2025 19.03
-9
Posten rdeci karton ja. Ampak sami so si krivi, da jih dobivajo. Barca nikoli ni igrali tako nešportno in nevarno kot Real. To kaj je delal Pepe ko je hodil Messiju po roki, pa Ramos pri 5:0 konc tekme ko je skoraj zlomil moge Messiju in Diaraju, tega pri Barci nikoli me bomo videli. Najvecji vpliv na to, da je Real tako pokvarjeno igral v moderni dobi, pa ima Mourinho. On je podpihoval taksne poteze, tudi sam se jih je posluseval s prtlsti v oci itd. Ampak je tudi njega dobila karma. Padel je na nivo 3. kategornih trenerjev.
ODGOVORI
2 11
cripstoned
21. 09. 2025 19.19
+8
Jasno da niste imeli taksnih grobijanov...ampak sem vesel da nismo imeli taksnih simulantov kot so bili ledesma, alba, suarez, busquets in najvecji med vsemi neymar....se premila sta bila ramos in pepe...v kolikor bi varcelona igrala in simulirala tako v tistih casih v angliji ali italiji ne bi imeli pri varceloni igralcev za tekmo...ampak kaj se ti trudis menjati teme in prikszati real slabo ce pa podpiras klub ki se danes krade pa ne zato da zmagajo ampak da dokoncno ne propadejo...na terenu in izven terena...predsedniki pp zaporih, na sodiscih, sodniski skandali in var skandali prakitcno na vsakem gostovanju hejtercki pa o ramosu in pepeju hahahaha ...kako nemocno
ODGOVORI
11 3
Lucky
21. 09. 2025 19.40
-9
Kako nemočno se sprehajaš okol vprašanja, a je 1, večina od 19?
ODGOVORI
2 11
cripstoned
21. 09. 2025 19.42
+8
Lucky a samo se to lahko napises od vseh sramot ki jih gledas na terenu v korist svoje propadajoce sodniske sramote?? Hahahahaha
ODGOVORI
10 2
Lucky
21. 09. 2025 19.42
-8
Drgač, tud -50, bi blo premal.
ODGOVORI
2 10
cripstoned
21. 09. 2025 19.46
+8
Vazno da vasega 100% joka nikoli ni premalo...ne glede na clanek...samo kripsi se pojavi in unicen dan hejterxkov...cel dan hahahahhaha
ODGOVORI
10 2
Lucky
21. 09. 2025 20.12
+1
Iz česa si razbral, da Lucky joka?
ODGOVORI
2 1
cripstoned
21. 09. 2025 16.34
+8
To ni bila era barce ampak, CTA era! To ni bila era guardiole ampak era NEGREIRE! To ni bila era messija ampak era VILLARJA! To ni bila era tiki-take ampak era TIKI- ROPANJA! To ni bil slog ampak PODKUPOVANJE! To ni bila represija ampak KORUPCIJA!!! Sodniska varcelona, najvecja prevara v zgodovini nogometa. Hejtercki v jok..ne boste oprali imena sodniska varcelona se za 2 zivljenja..sploh pa ne preko reala ahahahahah
ODGOVORI
11 3
cripstoned
21. 09. 2025 16.27
+8
Ni se varcelona naletela na posteno sojenje letos..vsepovsod pomoc...v laligi bi namesto 10tock morala imeti 6-7tock...pokradena mallorca in vallecano kjer so celo izklopili var, dosodili bizaren penal in nato vklopili var...pa se to samo da so vam dali tocko...suspendiranci pa se nabirajo enako kot se nabirajo dokazi v primeru NEGREIRE...kako smesno je glesldati to nemocno jokanje in laganje hejterckov hahahahah...nismo vam mi krivi da je KORUPTILONA na 1.mestu po korupciji, sodniskih skandalih in podkupovanjih ....mi smo vam krivi samo zato ker o tej sramoti pisemo vsak dan zato pa jocete in jocete...
ODGOVORI
11 3
BarcaHighFive
21. 09. 2025 15.58
-7
niste se vi naleteli na pravo ekipo letos... no ste sam tam je irfan pisku
ODGOVORI
6 13
Loptass
21. 09. 2025 16.03
-8
Tocno tako. Najtezka ekipa s katero je letos igral Real, je bila Marseile. In to doma. In so jih resevali sodniki. Marseile pa ni blizu top evropskim ekipam.
ODGOVORI
5 13
cripstoned
21. 09. 2025 16.22
+8
Hahahahaha neverjetni ste...kje je real imel pomoc proti marsejlu in espanyolu? Dajte napisati..jaz vem da si na vsak nacin morate lagati da ima real pomoc sodnikov ampak dejstvo je da so sodniski skandali doma pri koruptiloni ...mallorca, vallecano...epske kraje ..ko celo izklopijo VAR...da o ligi prvakov ne zacnemo..benfica, bprussiija, napoli vse to je debelo pokradeno proti varci...vi pa.se obesate na 2 regularna penala (prersek, roka)...ki so jih zakrivili nesobni igralci marsejla...
ODGOVORI
11 3
Dany75
21. 09. 2025 18.05
+8
hahaha..vam je bilo dovolj da ste naleteli na Rayo 😂😂😂
ODGOVORI
11 3
cripstoned
21. 09. 2025 15.02
+11
Real Madrid je spet pokazal svojo veličino pa ne zaradi zmage ampak zaradi poteze ki so jo namenili siroti (Abderrahim Ouhida) potresa v maroku ...kaksna lepa gesta najvecjega kluba vseh casov!!!
ODGOVORI
15 4
zapiramvamustaaa
21. 09. 2025 12.48
+6
Tisto kar je fascinantno in bode v oči je dejstvo da Real Madrid ima trenutno najboljšo obrambo na svetu u top 5 ligah.In kot kaže bo Mbappe se potegoval za zlatno žogo.Hvala ti Xabi Alonso.Ko se samo spomnim da so nekateri želeli raje Kloopa namesto tebe mi pride slabo.Hala Madrid Y Nada Mas!
ODGOVORI
14 8
cripstoned
21. 09. 2025 13.36
+5
Vse lepo in prav ampak zlata zoga?? A to se vedno ima neko tezo ker za moje pojme je ta nagrada izgubila vso tezo ze lep cas nazaj...kaj ti kot navijacu reala pomeni zlata zoga za mbappeja ce pa na koncu sezone ne dvigne spanske ali pa evropske kante?? Meni O..
ODGOVORI
12 7
Kolllerik
21. 09. 2025 14.12
-7
Dobr ste, ni kaj. Met v svoji ekipi Irfana, Marcinjaka, dvojnega Hernandeza itd. ni kar tako. Kriv pa je itak Negreira.
ODGOVORI
6 13
cripstoned
21. 09. 2025 14.38
+6
Dobri ste, ni man. Met v svoji ekipi ovreeba, ayetkina, busacco itd. ni kar tako sploh pa ker imas 18let na placilni listi negreiro potem pa se 7let VAR na svoji strani...Kriv je pa itak PEREZ...hahahahahaha
ODGOVORI
11 5
Loptass
21. 09. 2025 14.42
-6
Poteza argentinca iz 75. min je tudi fascinantna? Ce bi to naredil kdo iz Barcelone, bi bil garant rdeci karton za vas.
ODGOVORI
4 10
cripstoned
21. 09. 2025 15.04
+8
Enako potezo je storil messi golmanu las palmasa pa ni bil kaznovan...jasno saj to ni prekrsek niti namere ni bilo...le splet nesrecnih okoliscin....a spet boli zmaga reala in si spet moras lagati?? Se vas sodnik munuera je bil neopazen...kar je velik cudez...hahahahah
ODGOVORI
11 3
cripstoned
21. 09. 2025 15.09
+8
Drugace so pa sodniki znani da rdeci karton pokazejo igralcu reala ceprav bi bil rumeni dovolj (huijsen, bellingjam, vini) +2 tekmi prepovedi...na drugi strani pa senkani kartoni lani raphinhi, cubarsiju, gaviju, inigu...pa tudi letos senkan rdeci karton raphinhi....tiho sem rekel da bos trpel hahahahaba
ODGOVORI
11 3
Loptass
21. 09. 2025 15.49
-7
Trpis samo ti. Po cetrtkovi tekmi LP si si mogo vzet par dni dopusta. Vi pa v sedmih nebesih ker premagate Espanyol pa Marseile po sodniskih skandalih. In to doma 🤣🤣
ODGOVORI
4 11
cripstoned
21. 09. 2025 16.38
+9
Zelo sem trpel na jadranju 3dni...hejtercki zakaj se sploh se trudite?? A vidite da vam ne gre in da ste zaradi tega nesrecni..ZELO...varca, var in sodniki vam ne morejo pomagati vi pa se vedno lazete in pljuvate po realu ki je.zasluzeno in posteno na 1.mestu lalige za razliko od vase sodniske sramote ki bo tudi danes imela pomoc...a var bo delal??? Hahahahaha
ODGOVORI
11 2
Dany75
21. 09. 2025 18.07
+5
koleraba, dokler imate vi JR si lahko samo tiho...
ODGOVORI
8 3
cripstoned
21. 09. 2025 11.51
+6
Ceprav je bil kripsi na krajsem dopustu vidim da hejtercki spet ne morejo brez reala in mene...spet se naredili napako da ste prisli jokat pod clanek reala spet boste morali jokati v clanku svoje sodniske sramote od kluba ko vas bo kripsi razmetaval na vse strani hahhahaha...
ODGOVORI
14 8
BarcaHighFive
21. 09. 2025 12.18
-6
a so te le spustl mal na luft iz ustanove😂cuj dej mi pokaz dokaz za negreiro no ko si zadnc pisu o sinu negreire... ko tolk govoris o tem ze
ODGOVORI
6 12
cripstoned
21. 09. 2025 12.49
+7
Joan Gaspart julij 2000 → februar 2003 Plačilo ~ 135.218 € v letu 2001. Potem (2002-03) naj bi bila obdobja brez plačil. Joan Laporta (prvi mandat) junij 2003 → 2010 Plačila so se v glavnem začela ponovno okoli 2005. Primeri:
- cca. 221.278 € (2006-07), 243.659 € (2007-08), 285.398 € (2008-09), 573.398 € (2009-10). Sandro Rosell 2010 → januar 2014 V času, ko je bil Rosell predsednik (in začetki Bartomeu-mandata) so plačila približno:
- ~ 576.190 € za sezoni 2010-11 in 2011-12,
- ~ 598.690 € za sezono 2012-13,
- ~ 598.940 € za obdobje v 2013-14. Josep Maria Bartomeu od januarja 2014 → 2018 (do prekinitve) Pod Bartomeujem so bile vsote:
- 2014-15: ~ 546.630 €
- 2015-16: ~ 521.613 €
- 2016-17: ~ 577.660 €
- 2017-18: ~ 549.525 €.
ODGOVORI
11 4
cripstoned
21. 09. 2025 12.52
+4
Vse je javno dostopno..samo lagati si nehajte hejtercki...vem da vam laporta laze ampak ne rabite si lagati se sami...Sin negreire je zanikal da so vsa ta nakazila da so bila za sodniska porocila kot sta sodiscu povedala njegov oce in laporta...torej sta lagala...ce ni slo za sodniska porocila se postavlja vprasanje za kaj je slo??? ja korupcija in podkupovanje sodnikov...to je jasno vsakemu ki je spremljal to sramoto od kluba ne glede na tekmovanje...
ODGOVORI
11 7
Loptass
21. 09. 2025 14.21
-4
Kak si napovedal tekmo Newcastle:Barca?? Spoberi se nekam nakladač.
ODGOVORI
6 10
cripstoned
21. 09. 2025 14.35
+6
HhHahaha moja napoved glede vase sodniske sramote je enaka kot zadnjih 10let v tem tekmovanju...11.sezona kjer boste gledali finale ampak tam ne bo vase sodniske sramote...zmagajo najslabsi angleski klub v ligi prvakov hejtercki pa nahajpani kot da so osvojili naslov hahahhahaha...kako ste smesni dragi moji hejtercki..
ODGOVORI
9 3
cripstoned
21. 09. 2025 15.10
+5
Barcahighfive..ne se skrivat zdaj kot loptass ko ga kripsi argumeniterano razmece z dejstvi hahahahaha
ODGOVORI
8 3
Loptass
21. 09. 2025 15.50
-7
Napovedal si izid tekme. Zdaj pa spremijas temo spet pa pises neke splosne gluposti. Khreten buthasti.
ODGOVORI
3 10
BarcaHighFive
21. 09. 2025 15.56
-7
placila in ka ma to veze zdej za svetovanje?
ODGOVORI
3 10
cripstoned
21. 09. 2025 16.23
+7
Ahahahaha 7.5mio za svetovanje??? Vi res niste vec normalni...celoten svet se vam smeji in prav je tako...boljse da se skrivate se naprej ker v prihodnoati bo z vami samo se huje ce boste nadaljevali tako nemocno...
ODGOVORI
9 2
Loptass
21. 09. 2025 17.14
-2
Kakšen rezultat si napovedal New.-Barcqa pred tekmo???
ODGOVORI
2 4
cripstoned
21. 09. 2025 17.50
+3
3:0.za newcastle...jasno saj je varcelona zelo slaba ...ko je propadli rashford tvoj junak potem ves da si slab hahahaha...daj malo o moji napovedi pred zrebom?? Uefalona tradicionalno najlazje ekipe...a sem se zmotil?? Hahahaha...
ODGOVORI
4 1
Dany75
21. 09. 2025 18.09
+2
Radford jih je rešil pred sramoto...to pa je to od njega...tak da ghreznicarji ne se veselit
ODGOVORI
4 2
Loptass
21. 09. 2025 18.22
-2
Ko ti morajo sodniki podarit penal in še nasprotnika oškodovat za penal ter to doma proti Marseilu, pol veš da si slab.
ODGOVORI
2 4
cripstoned
21. 09. 2025 18.53
Ampak nismk izklopili var te dobili bizaren penal...ker pri realu sta oba penala dejansko bila...ne vem sploh kako se lahko oglasate hejtercki ce pa je vas klub kljub najlazjim zrebom in sodniski pomoci v tem tekmovanju samo turist zadnjih 11.sezon hahahahaha
ODGOVORI
0 0
Loptass
21. 09. 2025 19.19
Ce sta bila oba penala za Real postena, pol nevem kaj sikate o penalu Barce proti Rayu. Pa tudi penal za Marseile po roki Militaa je bil posten. Samo piskan ne. Poleg VARa, kar je še slabse.
ODGOVORI
0 0
cripstoned
21. 09. 2025 11.49
+8
15/15 5.zaporedna zmaga se vedno brez prejetega gola iz igre v LaligiNEGREIRA...militao projektil nato pa se mbappe...real madrid s pol moci do 15tocke ...posteno in zasluzeno...
ODGOVORI
14 6
Nejc Lola
21. 09. 2025 10.21
+10
Xabi je prvi trener po sezoni 2004/05, ki je zmagal prvih pet tekem La Lige. Ta sezona bo še zelo zanimiva.
ODGOVORI
15 5
REAList7
20. 09. 2025 21.55
+10
Real rutinirano do 5. zaporedne zmage v laligi, samo tako naprej! 💪⚪️
ODGOVORI
17 7
Vladimir.Krutov
20. 09. 2025 21.11
-19
škoda sam 73 000+ gledalcev....sedaj pa mislim je nilol ne bo poln stadion...ni toristov...
ODGOVORI
6 25
manucao
21. 09. 2025 09.10
+8
Samo se spomni na Frankfurt. Lahko se še enkrat ponovi. Kar se tiče polnega stadiona to bomo še videli ko bo popolnoma odprt SPOTIFY CAMP NOU.
ODGOVORI
12 4
26250440
20. 09. 2025 21.01
-17
Najboljše kar je Real prikazal na tej tekmi je bil en igralec la fabrice...za en polčas...končno...
ODGOVORI
7 24
Maxx365
20. 09. 2025 20.48
-13
In to brez penala? Neverjetno.
ODGOVORI
10 23
Kolllerik
20. 09. 2025 20.10
-13
Pri Espanyolu bi storili vse, da bi njihovi krvni bratje v ideologiji zmagali... Sami sebi bi zabili, če bi bilo to potrebno...❤️❤️🍌 .
ODGOVORI
12 25
Kolllerik
20. 09. 2025 20.06
-13
Pri starih ljubeznih ni blo treba penala v pomoč
ODGOVORI
12 25
Nejc Lola
20. 09. 2025 20.03
+10
Po golu Militaa sem se vprašal, kdo sploh je Marcus Rashford.
ODGOVORI
25 15
Kolllerik
20. 09. 2025 20.06
-9
Važno, da mate irfana
ODGOVORI
14 23
Maxx365
20. 09. 2025 20.47
-13
Ti se kar sprašuj, kekec beli.
ODGOVORI
8 21
Loptass
20. 09. 2025 21.50
-11
Razlika je samo v tem, da Espanyol ni Newcastle, in proti slednjim Militao niti cez polovico ne bi prisel.
ODGOVORI
5 16
fihner
20. 09. 2025 18.52
-13
Nemore biti kralj, če je samo vice prvak španskega nogometa.
ODGOVORI
10 23
