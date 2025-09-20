Real tudi po obračunu z Espanyolom ostaja brez praske v prvenstvu

Real Madrid je v prvih petih krogih zabeležil pet zmag, njegova gol razlika pa je 10:2. Za Espanyol je bil to šele prvi poraz v La Liga po treh zmagah in remiju ter desetih točkah, ki so ga uvrščale na visoko tretje mesto. Prvi zadetek je sredi prvega polčasa z natančnim in močnim strelom s skoraj 30 metrov dosegel Eder Militao, na 2:0 pa je na začetku drugega dela povišal Kylian Mbappe. Za slednjega je bil to že peti gol na petih tekmah DP v tej sezoni.
Že naslednji teden pa je na sporedu prvi veliki derbi sezone, El Derbi Madrileno, na stadionu Riyadh Air Metropolitano.
Izidi, španska liga, 5. krog:
Betis - Real Sociedad 3:1 (1:1)
Cucho Hernandez 7., Remiro 49./ag, Fornals 69.; Mendez 13.
Girona - Levante 0:4 (0:1)
Etta Eyong 43., Alvarez 49., Romero 70., Koyalipou 92.
RK: Witsel 30., Vitor Reis 46./Girona
Real Madrid - Espanyol 2:0 (1:0)
Militao 22., Mbappe 47.
Alaves - Sevilla 1:2 (1:1)
Vicente 17./11-m; Vargas 10, Sanchez 67.
Villarreal - Osasuna 2:1 (0:1)
Mikautadze 69., Gueye 86.; Budimiri 45.
RK: Rosier 40./Osasuna
Valencia - Athletic Bilbao 2:0 (0:0)
