Realovo generalko po enajstmetrovkah dobili 'beli'

Madridski Real je na stadionu Alfredo Di Stefano, kjer bodo galaktiki igrali tekme v nadaljevanju sezone (stadion Santigao Bernabeu bodo prenavljali), opravil dobro pripravo na nadaljevanje La Lige. Madridčane na prvi tekmi po dolgem ligaškem premoru čaka Eibar, na generalki, tekmi dveh Realovih enajsteric, pa so nogometaši nosili tekmovalne drese v dveh barvah (domači beli in gostujoči zeleni), ob isti uri, kot bo ligaška tekma, preizkusili pa so tudi novo osvetlitev na stadionu.

Trener Zinedine Zidane je moštvo razdelil na dve ekipi, "beli" so bili Courtois, Varane, Nacho, Mendy, Carvajal, Kroos, Modrić, James, Benzema, Asensio, Hazard (igral je tudi Reinier),"zeleni" pa Areola, Javi Hernandez, Militao, Sergio Ramos, Marcelo, Casemiro, Fede, Isco, Brahim, Rodrygoin Vinicius (igrala sta tudi Reinierin Lucas) . Zmagovalca po rednem delu ni bilo (2:2), po izvajanju enajstmetrovk so bili boljši "beli". Zaradi težav s stopalom v postavi ni bilo Garetha Bala,a naj bi bil nared za tekmo z Eibarjem, izven pogona sta še vedno Mariano in Luka Jović.

Spodaj je "bela" enajsterica, ki je zmagala: