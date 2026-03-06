Real do zmage po zadnjem udarcu Valverdeja v sodnikovem podaljšku

Real je razliko do vodilne Barcelone, ki bo v soboto gostovala pri Athletic Bilbau, znižal na točko.
Francoz Aurelien Tchouameni je v 14. minuti poskrbel za vodstvo Madridčanov, a je Borja Iglesias že v 25. izid poravnal. V končnici je šlo Realu, ki igra brez poškodovanega francoskega zvezdnika Kyliana Mbappeja, že pošteno za nohte, saj so kraljevi izgubili zadnja dva prvenstvena obračuna. Izjemno pomemben gol v boju za prvaka pa je v izdihljajih tekme vendarle dosegel Valverde.
Poleg francoskega superzvezdnika Mbappeja, Madridčani danes niso mogli računati tudi na Juda Bellinghama, Rodryga Goesa in Eduarda Camavingo. Priložnost je zato dobil 18-letni vezni nogometaš Thiago Pitarch in jo dobro izkoristil.
Že pred koncem bi se tekma lahko razpletla drugače. V uvodu v tekmo je vratnico za Real zadel Vinicius Junior, v drugem delu pa za Celto Iago Aspas.
Tesna zmaga in seznam poškodovanih igralcev pa bosta še naprej velika skrb madridskega tabora, ki ga prihodnji teden čaka osmina finala lige prvakov proti Manchester Cityju.
* Izidi, 27. krog:
Celta Vigo - Real Madrid 1:2 (1:1)
- sobota, 7. marca:
14.00 Osasuna - Mallorca
16.15 Levante - Girona
18.30 Atletico Madrid - Real Sociedad
21.00 Athletic Bilbao - Barcelona
- nedelja, 8. marca:
14.00 Villarreal - Elche
16.15 Athletic Bilbao - Barcelona
18.30 Sevilla - Rayo Vallecano
21.00 Valencia - Alaves
- ponedeljek, 9. marca:
21.00 Espanyol - Oviedo
