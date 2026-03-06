Real do zmage po zadnjem udarcu Valverdeja v sodnikovem podaljšku

Real je razliko do vodilne Barcelone, ki bo v soboto gostovala pri Athletic Bilbau, znižal na točko.

Francoz Aurelien Tchouameni je v 14. minuti poskrbel za vodstvo Madridčanov, a je Borja Iglesias že v 25. izid poravnal. V končnici je šlo Realu, ki igra brez poškodovanega francoskega zvezdnika Kyliana Mbappeja, že pošteno za nohte, saj so kraljevi izgubili zadnja dva prvenstvena obračuna. Izjemno pomemben gol v boju za prvaka pa je v izdihljajih tekme vendarle dosegel Valverde.