Nogomet

Real do zmage po zadnjem udarcu Valverdeja v sodnikovem podaljšku

Celta, 06. 03. 2026 21.32 pred 8 urami 2 min branja 0

Avtor:
STA
Valverde

Madridski Real je bil na uvodni tekmi 27. krog španskega prvenstva na robu novega negativnega presenečenja, v 95. minuti pa je Urugvajec Federico Valverde vendarle zadel za zmago z 2:1 (1:1) na gostovanju pri Celta Vigu.

Real je razliko do vodilne Barcelone, ki bo v soboto gostovala pri Athletic Bilbau, znižal na točko.

Francoz Aurelien Tchouameni je v 14. minuti poskrbel za vodstvo Madridčanov, a je Borja Iglesias že v 25. izid poravnal. V končnici je šlo Realu, ki igra brez poškodovanega francoskega zvezdnika Kyliana Mbappeja, že pošteno za nohte, saj so kraljevi izgubili zadnja dva prvenstvena obračuna. Izjemno pomemben gol v boju za prvaka pa je v izdihljajih tekme vendarle dosegel Valverde.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Poleg francoskega superzvezdnika Mbappeja, Madridčani danes niso mogli računati tudi na Juda Bellinghama, Rodryga Goesa in Eduarda Camavingo. Priložnost je zato dobil 18-letni vezni nogometaš Thiago Pitarch in jo dobro izkoristil.

Že pred koncem bi se tekma lahko razpletla drugače. V uvodu v tekmo je vratnico za Real zadel Vinicius Junior, v drugem delu pa za Celto Iago Aspas.

Celta - Real Madrid
FOTO: Profimedia

Tesna zmaga in seznam poškodovanih igralcev pa bosta še naprej velika skrb madridskega tabora, ki ga prihodnji teden čaka osmina finala lige prvakov proti Manchester Cityju.

* Izidi, 27. krog:

Celta Vigo - Real Madrid 1:2 (1:1)

- sobota, 7. marca:

14.00 Osasuna - Mallorca

16.15 Levante - Girona

18.30 Atletico Madrid - Real Sociedad

21.00 Athletic Bilbao - Barcelona

- nedelja, 8. marca:

14.00 Villarreal - Elche

16.15 Athletic Bilbao - Barcelona

18.30 Sevilla - Rayo Vallecano

21.00 Valencia - Alaves

- ponedeljek, 9. marca:

21.00 Espanyol - Oviedo

nogomet la liga real celta

