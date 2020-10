Vinicius in Benzema za zmago proti 'žabam': Real trpel v Valencii, a odnesel celo kožo

Madridski Real v novi sezoni španskega prvenstva, predvsem z igro, ne blesti. V uvodnih krogih so imeli varovanci trenerja Zinedina Zidana kar precej sreče, da so nekatere tekme (tesno) odločili v svojo korist. Proti Levanteju je imel klub iz španske prestolnice v preteklosti tradicionalno dovolj težav in tudi tokrat je bilo v Valencii podobno. Gostitelji se uglednih tekmecev kot običajno niso ustrašili in so celo od prve minute krenili napadalno orientirano, kar je galaktike celo zmedlo in potrebovali so nekaj časa, da so na travniku vzpostavili pričakovano razmerje moči in imeli žogo pretežno v svoji posesti, do izrazitih priložnosti pa Madridčani, vsaj v prvem delu, niso prišli. Gostje so do uvodnega zadetka prišli že v prvi priložnosti na tekmi. Kot je izvajal Brazilec Casemiro, žoga je preletela vse v ožjem gostujočem kazenskem prostoru, kjer jo je pričakalVinicius Junior. Brazilec je imel čas, da si žogo namesti na desno nogo in neubranljivo sproži. Po diagonalnem strelu je žoga končala tik ob vratnici in Real je povedel z 1:0. Rezultatska prednost je lagodno vplivala na igro galaktikov, ki so se lahko sprostili, prevzeli konce igre in imeli še bolj izrazito posest žoge. Levante je po zaostanku izgubil nekaj energije, ki je v prvem polčasu še ni povrnil. Edino priložnost so žabe iz Valencie imele ob koncu prvega polčasa, ko je ob prekinitvi okvir vrat z glavo zadel Črnogorec Nikola Vukčević. Terenska prevlada gostov iz španske prestolnice je bila v nadaljevanju manj izrazita, Real je sicer sredi tega dela preko kapetana Sergia Ramosadosegel gol z glavo, a je po posredovanju VAR-a zadetek galaktikov zaradi Ramosovega prekrška razveljavljen in gostje so še naprej trepetali v boju za vse tri točke. Nogometaše belega baleta je šele v izdihljajih tekme dokončno "pomiril" izkušeni Francoz Karim Benzema, ki je zabil za končnih 2:0 za Real.

Izidi, španska liga, 5. krog:

Atletico Madrid - Villarreal 0:0

Valladolid - Eibar 1:2 (1:1)

Toni 37.; Burgos 29./11-m, Rodrigues 90.

RK: Diop 73./Eibar Guardiola (Valladolid) je v 49. minuti zapravil enajstmetrovko.

Elche - Huesca 0:0

Real Sociedad - Getafe 3:0(1:0)

Oyarzabal 28./11-m, Merino 77., Portu 81.

Valencia - Betis 0:2 (0:1)

Canales 19., Tello 73.



Osasuna - Celta Vigo 2:0 (1:0)

Roncaglia 23., Calleri 76.



Alaves- Atheltic Bilbao 1:0 (0:0)

Ely 74.

RK: Duarte 86./Alaves

Levante - Real Madrid 0:2(0:1)

Vinicius 17., Benzema 90.