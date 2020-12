Real zmagal in se z Atleticom izenačil na vrhu lestvice

Madridski Real je zabeležil četrto zaporedno zmago v španskem prvenstvu in se izenačil z madridskim tekmecem Atleticom na vrhu lestvice z 29 točkami. Trener Zinedine Zidane je na igrišče poslal naslednjo postavo: Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Raphael Varane, Sergio Ramos, Ferland Mendy, Luka Modrić, Casemiro, Toni Kroos, Lucas Vazquez, Karim Benzema, Rodrygo.

Galaktiki tokrat na začetku niso imeli težkega dela, na gostovanju pri Eibarju je že v šesti minuti za vodstvo gol dosegel Karim Benzema. Na 2:0 v 13. minuti povišal Luka Modrić, to je bil za Hrvata drugi gol v sezoni, podal mu je Benzema. A domači se niso predali in po napaki Lucasa Vazqueza je do žoge prišel Garcia Kikein s izjemnim strelom premagal Thibauta Courtoisa v 28. minuti. V 36. minuti je Benzema dosegel nov gol, a je bil po ogledu videoposnetka (VAR) razveljavljen zaradi nedovoljenega položaja. Prvi polčas se je končal z vodstvom gostov za gol. Tudi v drugem polčasu se izid ni spremenil, čeprav so imeli Madridčani težje delo, kot se je izkazalo na koncu. V 83. minuti so domači upali celo na enajstmetrovko po domnevni igri z roko Sergia Ramosa, toda sodniki v sobi za Var je niso dosodili. Na koncu pa je zmago Reala potrdil še Lucaz Vazquezv sodnikovem dodatku (92. minuta).