Rezervist Vinicius rešil galaktike pred domačim porazom

Dvoboj dveh Realov, skorajda tudi "sosedov" na lestvici Primere division. Madridčani so bili pred začetkom tekme na tretjem mestu, nogometaši iz San Sebastiana pa so bili peti, a vmes je bila kar precejšnja razlika enajstih točk (53:42). Galaktiki so bili v seriji štirih zaporednih ligaških zmag, tudi gostje so nanizali v tem obdobju tri zmage in en remi.

Trener Zinedine Zidane,še vedno ni mogel računati na poškodovanega Karima Benzemaja, je bil pa na klopi Marcelo.Francoz je na igrišče poslal naslednjo začetno enajsterico: Thibaut Courtois, Lucas Vasquez, Nacho, Raphael Varane, Ferland Mendy, Casemiro, Toni Kroos, Luka Modrić, Marco Asensio, Isco, Mariano.

Prvi polčas ni ponudil prav veliko napetosti in mreži sta obmirovali. Domači Real je bil boljši tekmec in si priigral nekaj priložnosti (Casemiro, Modrić, Kroos), vratar Remiro je bil vedno na pravem mestu, v 23. minuti ga je celo rešila prečka. To je bila najlepša priložnost belega baleta v prvih 45 minutah, ko je Mariano po strelu z glavo strelu zadel le prečko.

Zanimivo je bilo tudi na začetku drugega polčasa. Real iz San Sebastiana je povedel v 55. minuti. Portu je prišel do strela z glavo v kazenskem prostoru galaktikov in fantastično zadel zgornji kot vrat, žoga se je od prečke odbila v gol, Thibaut Courtois je bil nemočen. Malce zatem so gostje zapravili priložnost za povišanje izida, . Galaktiki so nato malce kasneje vrnili s priložnostjo Casemira, ki je meril z glavo, a je žoga zletela malce mimo vratnice. V 61. minuti je Zidane opravil trojno menjavo, v igro so vstopili Vinicius Jr., Rodrygo in Hugo Duro,v 76. minuti je v igro namesto Modrića poslal tudi Valverdeja.

Galaktiki so v drugem delu polčasa stopnjevali pritisk, Real Sociedad je "trpel", a madridske žoge so večinoma letele mimo vrat. Rešitelj domačega Reala je bil v 89. minuti Vinicius, ki je bil najbolj spreten v kazenskem prostoru po podaji iz strani je žogo pospravil v mrežo. Moštvi sta se razšli z remijem, na lestvici La Lige je Real izenačen z Barcelono, oboji so zbrali po 53 točk, vodi madridski Atletico (58 točk in tekma manj).