Real le remiziral in Atletico ostaja na vrhu

Madridski Real bi lahko z zmago po točkah ujel tudi vodilni Atletico, ki je v soboto z Barcelono igral neodločeno 0:0. A tudi Sevilla bi se lahko še vmešala v boj za naslov, če bi zmagala, bi le še za točko zastajala za Realom. Na koncu sta si ekipi točki razdelili, kar je bilo bolj pomembno za domače. Real je sicer dosegel gol v 12. minuti, ki pa ga je sodnik po ogledu posnetka razveljavil zaradi prepovedanega položaja. Potem pa je Sevilla povedla v 22. minuti, ko je bil uspešen Fernando. V nadaljevanju je Real pritiskal, potem pa tudi izenačil, zadel je Marco Asensio. V 75. minuti je prišlo do protinapada Reala, po katerem je gostujoči vratar zrušil prodirajočega Karima Benzemaja. A že pred tem, preden je Benzema stekel v protinapad, je v kazenskem prostoru Seville z roko igral Eder Militao, po posredovanju Vara pa so odločili, da najstrožjo kazen zaradi igre z roko dosodijo Sevilli. Izkoristil jo je Ivan Rakitić in poskrbel za novo vodstvo Seville. Ko je že kazalo, da bo Real doživel poraz in da bo Sevilla teoretično zapletla boj za naslov prvaka, pa je domače rešil Eden Hazard z zadetkom globoko v sodnikovem dodatku za 2:2.

Položaj na dnu lestvice pa so danes zapletli nogometaši Eibarja, ki so zmagali v gosteh pri Getafeju. Eibar je še vedno zadnji, toda zaostaja le še točko za najbližjima tekmecema oziroma dve za rešilnim 17. mestom. Za veliko vredne tri točke proti Getafeju je poskrbel Recio z uspešno izvedeno enajstmetrovko v 89. minuti. Na 17. mestu je po prepričljivem porazu z Valencio (0:3) ostal Valladolid, ki ima 31 točk. Za zdaj pa so na mestih za drugo ligo Huesca, Elche (oba po 30 točk) in Eibar, ki jih ima zdaj 29. Valencia je z zmago prišla na 13. mesto, dva gola je danes dosegel Maximiliano Gomez. Villarreal pa je zvečer zapravil priložnost, da bi se približal Sociedadu na petem mestu. Po porazu s Celto z 2:4 (dva gola za goste je dosegel Santi Mina) je razlika med ekipama še vedno štiri točke.

Kar se tiče razporeda v boju za naslov španskega prvaka do konca prvenstva Atletico v naslednjih dveh krogih gosti Real Sociedad in Osasuno ter nato v zadnjem krogu DP 23. maja gostuje v Valladolidu. Barcelono čaka domača tekma s Celto in gostovanji pri Levanteju in Eibarju, Real Madrid tudi dvakrat gostuje, v Granadi in pri Athleticu Bilbao, za konec ga doma čaka Villarreal.

Izidi nedeljski tekem 35. kroga:

Getafe - Eibar 0:1 (0:0)

Recio 89.



Valencia - Real Valladolid3:0 (1:0)

Gomez 45., 48., Correia 89.



Villarreal - Celta Vigo 2:4 (1:3)

Gomez 25., Moreno 87./11-m; Mina 19., 34., Mendez 45.+3, Solari 57.

RK: Rulli, Gaspar 45. (oba Villarreal).



Real Madrid - Sevilla 2:2(0:1)

Asensio 67., Hazard 94.; Fernando 22., Rakitić 78./11-m