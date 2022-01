Real le z deseterico do preobrata in zmage po podaljšku v Elcheju

Trener Reala Carlo Ancelotti je naredil nekaj sprememb glede na zadnjo tekmo in je na igrišče poslal naslednjo enajsterico: Andrija Lunina, Lucasa Vazqueza, Nacha, Davida Alabo, Marcela, Eduarda Camavinga, Tonija Kroosa, Federica Valverdeja, Viniciusa Juniorja, Luko Jovića, Rodryga. V vratih je bil 22-letni Ukrajinec Lunin, saj je, kot je dejal trener na novinarski konferenci, prvi vratar Thibaut Courtois odsoten zaradi osebnih razlogov.

Real je pred dnevi osvojil špansko superpokalno lovoriko, tokrat je bila na vrsti tekma osmine finala španskega pokala. Galaktiki v tem domačem tekmovanju niso preveč uspešni, nazadnje so lovoriko osvojili leta 2014. V rednem delu tekme golov ni bilo, bolj zanimivo je bilo v podaljšku. Po prvih 15 minutah je bolje kazalo gostiteljem, saj je Marcelo v 102. minuti tekme dobil rdeči karton in je moral z igrišča. Prosti strel po prekršku Brazilca so domači pretvorili v gol le minuto kasneje (1:0). Iz prostega strela je Gonzalo Verdu v prvem poizkusu zadel živi zid Reala, v drugo pa se je žoga odbila od Casemira, spremenila smer in Lunin je bil brez moči.

Kazalo je, da bo Real težko spremenil potek tekme, saj je ostal le z deseterico na igrišču, a so v drugi polovici podaljška prišli do izenačenja. Uspešen je bil Isco, ki je v igro vstopil v 79. minuti, nato pa je zagotovil izenačenje v 108. minuti tekme. Videti je bilo, da bo na vrsti izvajanje enajstmetrovk, a je bil mož odločitve Eden Hazard. Belgijec je v igro vstopil v 90. minuti, v 115. minuti pa je izkoristil priložnost in zadel za zmago in vodstvo z 2:1.

Domači so nato v 120. minuti dosegli gol, a ga je sodnik zaradi prekrška v napadu razveljavil. Z igrišča je nato moral tudi igralec domačih Pere Milla Peña, v 122. minuti je dobil drugi rumeni karton. To ni spremenilo ničesar, saj je ostalo je pri zmagi Reala, ki je napredoval v naslednji krog pokalnega tekmovanja.

Izid:

Elche - Real Madrid 1:2

Gonzalo Verdu 103.; Isco 108., Hazard 115.